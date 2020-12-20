Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Латвии

Надо ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?: Варианты ответов: нет: проплешина на его месте красивее и историчнее нет: надо поставить там памятник Чубайсу нет, так и до борьбы с преступностью можно дойти да: он идеален там с архитектурной точки зрения да: памятник вернуть на Лубянку, а воров в тюрьму да: пусть народ порадуется, а его враги побесятся Результаты