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Московский листок

Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Латвии

Опубликовано 20.12.2020 в разделе комментариев 0

Председатель Латвийской Федерации Авиационных Профсоюзов Владимир Голяков прокомментировал катастрофу в сфере трудоустройства в Латвии, вызванную мерами борьбы с коронавирусом.



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