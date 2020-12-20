Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Михаил Делягин: "Улыбка Грефа"

Опубликовано 20.12.2020 в разделе комментариев 2

экономика греф паранойя
Михаил Делягин: "Улыбка Грефа"

"Улыбка" Германа Грефа "обогатила" русский язык, заметил Михаил Делягин. Он назвал слово, которое стало ругательным из-за Сбера. Это произошло из-за бесконечного потока инноваций ради инноваций, которые делаются сотрудниками госкорпорации с "отключённым мозгом", пояснил экономист.

Михаил Делягин высказался об очередной инновации Сбера, о которой ранее рассказал первый заместитель председателя правления компании Александр Ведяхин. Речь о новом способе оплаты покупок в кафе. Теперь, по его словам, можно будет расплатиться улыбкой. Для этого нужно просто улыбнуться в специальную камеру, оснащённую искусственным интеллектом. 

Делягин, однако, скептически отнёсся к этой опции - данная функция скорее вызовет раздражение у значительной части граждан.

Безусловно, очень оптимистичный, гламурный способ. Но есть проблема.

Что делать, если я схожу к стоматологу?

Или если кто-то только после драки?

Так что это классический пример ситуации, когда инновация осуществляется ради инновации при отключённом мозге. Потому что мало ли - у меня плохое настроение, я не смогу улыбнуться. Помните, как в фильме "Афоня": герой сфотографировался на паспорт улыбаясь, его милиционер потом чуть не задержал при досмотре документа, потому что не узнал его грустного в жизни, - подчеркнул Делягин. 

Эксперт добавил, что всё новые и новые бесполезные разработки Сбера фактически обесценивают технический прогресс.

Слово "эджайл", которое пришло в наш язык и когда-то было вполне нормальным явлением, означало бурный поток инноваций в позитивной коннотации. Сейчас оно становится ругательством благодаря Грефу, который у нас эффективный менеджер. Теперь это слово воспринимается как поток инноваций ради инноваций, которые делаются с отключённым мозгом и представляют угрозу для потребителя. Так что в этом отношении господин Греф, как и господин Жириновский в другой ситуации, "обогатил" русский язык, - подытожил Михаил Делягин.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Рафик Кулиев написал 20.12.2020 16:06
"Это произошло из-за бесконечного потока инноваций ради инноваций, которые делаются сотрудниками госкорпорации с "отключенным мозгом", пояснил экономист."
Это у экономиста отключенные мозги. Греф, как хитроумный капиталист, делает деньги из абсурда, причем за наш же счет.
Ответить
(без названия)
Рафик Кулиев написал 20.12.2020 16:00
Всякую истину, если сделать ее &#171;чрезмерной&#187; (как говорил Дицген-отец), если ее преувеличить, если ее распространить за пределы ее действительной применимости, можно довести до абсурда, и она даже неизбежно, при указанных условиях, превращается в абсурд.
В. Ленин, Детская болезнь &#171;левизны&#187; в коммунизме
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Надо ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Латвии
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Л...
20.12.2020
О юбиляре замолвили слово
О юбиляре замолвили слово
18.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Михаил Делягин: "Улыбка Грефа" (2)
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Латвии (0)
О человеке, не прыгнувшем в бассейн без воды (0)
Если война идет, то и штаб нужен (4)
Украина как страна третьего мира остается без вакцины (13)
Виктор Тюлькин: Не верь себе и своим ощущениям! (7)
В Госдуму внесли законопроект об условиях освобождения чиновников от ответственности за коррупцию (6)
Михаил Делягин: "Внезапно правительство Мишустина в 1,3 раза увеличило расходы бюджета без угрозы макростабильности" (1)
Как зюгановцы в Москве обосрались (6)
Америка назвала главного врага. Главный враг доволен, что он главный (32)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Приходите!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Для чего надо понимать биографию Солженицына - и при чём здесь имбирь, мёд и лимон
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Провокация и теракт: как Киев и Кишинёв могут попытаться вывести российских миротворцев из ПМР
Михаил Делягин Михаил Делягин: Б - благоустройство: 5 гетто-районов Москвы, полностью лишенных парков и зеленых зон
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Про Дом-2 и прочие говношоу
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss