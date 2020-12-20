Михаил Делягин: "Улыбка Грефа"

"Улыбка" Германа Грефа "обогатила" русский язык, заметил Михаил Делягин. Он назвал слово, которое стало ругательным из-за Сбера. Это произошло из-за бесконечного потока инноваций ради инноваций, которые делаются сотрудниками госкорпорации с "отключённым мозгом", пояснил экономист.

Михаил Делягин высказался об очередной инновации Сбера, о которой ранее рассказал первый заместитель председателя правления компании Александр Ведяхин. Речь о новом способе оплаты покупок в кафе. Теперь, по его словам, можно будет расплатиться улыбкой. Для этого нужно просто улыбнуться в специальную камеру, оснащённую искусственным интеллектом.

Делягин, однако, скептически отнёсся к этой опции - данная функция скорее вызовет раздражение у значительной части граждан.

Безусловно, очень оптимистичный, гламурный способ. Но есть проблема.

Что делать, если я схожу к стоматологу?

Или если кто-то только после драки?

Так что это классический пример ситуации, когда инновация осуществляется ради инновации при отключённом мозге. Потому что мало ли - у меня плохое настроение, я не смогу улыбнуться. Помните, как в фильме "Афоня": герой сфотографировался на паспорт улыбаясь, его милиционер потом чуть не задержал при досмотре документа, потому что не узнал его грустного в жизни, - подчеркнул Делягин.

Эксперт добавил, что всё новые и новые бесполезные разработки Сбера фактически обесценивают технический прогресс.

Слово "эджайл", которое пришло в наш язык и когда-то было вполне нормальным явлением, означало бурный поток инноваций в позитивной коннотации. Сейчас оно становится ругательством благодаря Грефу, который у нас эффективный менеджер. Теперь это слово воспринимается как поток инноваций ради инноваций, которые делаются с отключённым мозгом и представляют угрозу для потребителя. Так что в этом отношении господин Греф, как и господин Жириновский в другой ситуации, "обогатил" русский язык, - подытожил Михаил Делягин.