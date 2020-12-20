Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

МВД направило депутата Шувалову в Сибирь

Опубликовано 20.12.2020 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 2

#навальный #отравление #репрессии #политзаключенные #московскоедело #ск #мвд #мгд
МВД направило депутата Шувалову в Сибирь

Мной получен ответ на мои запросы и настойчивые требования возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального от Заместителя Председателя Следственного Комитета Российской Федерации Н.В.Ушаповского.

Заместитель Председателя Следственного Комитета РФ пишет, что изложенные в моём обращении доводы проверяются следователями МВД.

Продолжаю работу с МВД.

Думаю, пока следственные органы раскачивались, упущено время. Доказательства уплыли. Но лучше поздно, чем никогда.

От редакции: На самом деле, как писал Ленин, по форме правильно, а про существу - издевательство.

МВД не возбуждаети дело, а только назначает проверку. И, судя по всему, не собирается.

Вот же пишут: о результатах рассмотрения следует обратиться в сибирское управление какое-то - сразу предполагается, что никакого дела заведено не будет, поскольку если дело заводится, то никуда обращаться не нужно - сами придут. Жалко, Аляску продали, а то б послали за ответом куда-нибудь подальше...

Вот и президент Путин говорит публично о Навальном не как о жертве преступления, а как о "пациенте германской клиники".

Думаете в МВД рискнут поправить Путина и сказать, мол, не пациент, а жертва? Думаю, даже в страшном сне им такое не приснится. А если приснится, то немедленно сами себя заложат...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Депутатам госдумы запрещено сниматься в РЕКЛАМЕ
тогда почему написал 20.12.2020 17:59
депутат госдумы Николай Валуев НАРУШАЕТ ЗАКОН
и снимается в рекламе.
Кто мне это объяснит.
Ответить
С днем чекиста!
Чекист написал 20.12.2020 17:50
С праздником товарищи!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Надо ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Латвии
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Л...
20.12.2020
О юбиляре замолвили слово
О юбиляре замолвили слово
18.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
МВД направило депутата Шувалову в Сибирь (2)
Михаил Делягин: "Улыбка Грефа" (4)
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Латвии (0)
О человеке, не прыгнувшем в бассейн без воды (0)
Если война идет, то и штаб нужен (6)
Украина как страна третьего мира остается без вакцины (13)
Виктор Тюлькин: Не верь себе и своим ощущениям! (11)
В Госдуму внесли законопроект об условиях освобождения чиновников от ответственности за коррупцию (6)
Михаил Делягин: "Внезапно правительство Мишустина в 1,3 раза увеличило расходы бюджета без угрозы макростабильности" (1)
Как зюгановцы в Москве обосрались (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Моё открытие: коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью
Дарья Митина Дарья Митина: 20 декабря
Дарья Митина Дарья Митина: Приходите!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Для чего надо понимать биографию Солженицына - и при чём здесь имбирь, мёд и лимон
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Провокация и теракт: как Киев и Кишинёв могут попытаться вывести российских миротворцев из ПМР
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss