МВД направило депутата Шувалову в Сибирь

Мной получен ответ на мои запросы и настойчивые требования возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального от Заместителя Председателя Следственного Комитета Российской Федерации Н.В.Ушаповского.

Заместитель Председателя Следственного Комитета РФ пишет, что изложенные в моём обращении доводы проверяются следователями МВД.

Продолжаю работу с МВД.

Думаю, пока следственные органы раскачивались, упущено время. Доказательства уплыли. Но лучше поздно, чем никогда.

От редакции: На самом деле, как писал Ленин, по форме правильно, а про существу - издевательство.

МВД не возбуждаети дело, а только назначает проверку. И, судя по всему, не собирается.

Вот же пишут: о результатах рассмотрения следует обратиться в сибирское управление какое-то - сразу предполагается, что никакого дела заведено не будет, поскольку если дело заводится, то никуда обращаться не нужно - сами придут. Жалко, Аляску продали, а то б послали за ответом куда-нибудь подальше...

Вот и президент Путин говорит публично о Навальном не как о жертве преступления, а как о "пациенте германской клиники".

Думаете в МВД рискнут поправить Путина и сказать, мол, не пациент, а жертва? Думаю, даже в страшном сне им такое не приснится. А если приснится, то немедленно сами себя заложат...

А.Б.