Золотая эпидемия

«В больнице протез мне вручили,

На Курский вокзал я прибыл,

Тяжёлые, горькие слёзы

Кондуктор на рельсы пролил.

Пролил свои слёзы, собака,

И тут же содрал четвертак,

Не выдержал я и заплакал -

Грабители, мать вашу так!»

Песня «Я был батальонный разведчик».

Подошли данные о смертности по России, которые Росстату так не хочется публиковать, но только я собрался эти данные подсчитать и обсудить, как увидел, что на ФОРУМе.мск это прекрасно сделал Михаил Яхкинд в статье «От борьбы с коронавирусом умирает заметно больше людей, чем от коронавируса». Я, получается, зеванул.

Михаил и без меня прекрасно сделал напрашивающийся вывод:

«За 10 месяцев 2020 г., согласно официальным данным, в России доля умерших от коронавирусной инфекции в общей смертности составила 1,7%, при этом на 1 смерть от коронавирусной инфекции приходилось 4,4 избыточных смертей от других причин. По оценке за весь 2020 г. доля умерших от коронавирусной инфекции в общей смертности составит около 2,8%, и на 1 смерть от коронавирусной инфекции придется около 2,6 избыточных смертей от других причин. Отсюда можно сделать вывод, что от борьбы с коронавирусом в России умирает заметно больше людей, чем от коронавируса…

…Можно сказать, что «ковид-паникеры» в СМИ, Интернете, органах власти своими завываниями уже привели к гибели 123 тысяч россиян, которые умерли из-за того, что им не была оказана вовремя необходимая плановая, а иногда даже и экстренная медицинская помощь, поскольку все силы брошены на борьбу с COVID-19, а на остальные болезни сил не осталось, хотя среди них – многократно более тяжелые. Число умерших в результате борьбы с коронавирусом заметно превышает число умерших от коронавируса и будет расти и далее».

И Михаил Яхкинд совершенно обоснованно пишет, что вина в этом лежит и на развратителях медицины: «Особо отметим большие выплаты органам здравоохранения за лечение каждого коронавирусного больного из средств обязательного медицинского страхования, что по существу стимулирует поиск и госпитализацию таких больных, даже если это не требуется». https://forum-msk.org/material/news/16878465.html

Я писал, что проверил этот вывод Яхкинда на себе, когда меня, заболевшего пневмонией, повезли не в пульмонологическое отделение, а в отделение общей хирургии, перепрофилированное в инфекционное, и там лечили аж четыре дня (ни разу не прослушав мои лёгкие), и уже было выписали, а потом очухались, что не дали заработать отделению для выздоравливающих, и повезли меня ещё и туда, и я там ночь переночевал до того, как меня, «окончательно вылечив», отправили домой. И в камере этого отделения для выздоравливающих вместе со мною было 6 человек, которых тоже пролечили в этой больнице 4-5 дней.

Это же скольких реальных больных лишили операций на желудках и жёлчных путях в этом отделении общей хирургии, заполняемом такими больными, как я?

И это массовое явление. Вот написал комментатор моей прошлой статьи:

«У знакомого на работе у жены воспалилось ухо. Врачи в больницу везти ее не стали. Ухо вылечили, а к уже здоровой жене приехала скорая в пятницу и забрала в больницу. В больнице продержали субботу, воскресенье, а утром в понедельник отпустили. Стахановцы! Ау! Город Видное».

Или:

«В августе 19 года моей жене сделали прививку от бешенства после царапины кошки. В октябре 19 года у нее обнаружили рак крови и больше года «скорые» ее возили в разные больницы Москвы, где сразу делали КТ (12 раз за год) и сажали на карантин якобы от вируса. От рака крови спасения нет, поэтому вводили тромбоциты да гемоглобин для поддержки мучения. В итоге в ноябре 20 года она умерла в ГКБ 52 (там главврач Герой России за ковиды) от отека мозга. В справке о смерти написали «КОВИД». За лечение других болезней деньги не платят из казны!».

Соболезную этому товарищу, но в этой детали он не прав, – больницам платят за всё отдельно! https://www.kp.ru/daily/27126/4208292/. За болезнь, от которой умер, - отдельно, и за COVID-19 – отдельно! COVID-19 – это бонус!

https://s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1911148/wr-750.jpg

Только узнав это, я понял, почему у меня в выписном эпикризе написано, что меня приняли в больницу с коронавирусом и… острым холециститом! А я не только никогда не болел этой болячкой, но и не знал, что это такое. Оказывается, у меня за эти 4 дня и неведомый мне холецистит вылечили.

Ну, вылечили – не вылечили, а деньги за лечение с ОМС взяли. Вряд ли оплошали.

Заметьте, что деньги за лечение одной и той же болезни резко разняться в разных регионах, а это значит, что это не плата за собственно лечение, а «списывание по возможностям распорядителя денег фонда обязательного медицинского страхования». А такое списывание заставляет думать о соответствующих откатах денег самому распорядителю.

Давайте подсчитаем.

Вот тот же главный врач ГКБ 40 («коммунарки») Проценко, сумел затащить в больницу 30 тысяч больных, у которых как бы нашли болезнь. И Проценко (сумев в больнице с марта по ноябрь увеличить рост летальности с 1 до 9% и отправить на кладбище 2550 пациентов) этой своей работой уже обеспечил больнице доход в 6 миллиардов рублей!

Шесть миллиардов за шесть месяцев!

И три сотни врачей в «Коммунарке», надо думать, не оплошали, и к своим ежемесячным средним заработкам в 60 тысяч рублей добавили по 150 тысяч ежемесячных не облагаемых налогом доплат.

Но ведь это же не все, кто сумел подсуетиться в связи с поистине золотой эпидемией. А производители никому и ничего не дающих намордников, виноват, масок?

Производство масок увеличилось в пять раз, такое увеличение должно было резко уменьшить их себестоимость, а вместе с ней резко уменьшить и цену. А себестоимость маски, наоборот, с 1 рубля поднялась до 7 – поставщики сырья для масок тоже «не дураки», и если раньше сырье для масок стоило около 170 рублей за кг, то сейчас цена доходит до 900 рублей. Соответственно, «дураков нет» и в торговле, и если в аптеках до эпидемии маски стоили 200 рублей за сотню, то с началом эпидемии они начали стоить 40 рублей за штуку! «Не зевай, Фомка, на то и ярмарка!»

А в мэрии Москвы что – дураки сидят? Нет, там умный умного погоняет! И в указы мэра о лишении свободы москвичей старше 65 лет, вошёл пункт о лишении их заработанного права бесплатного проезда на общественном транспорте. Давайте прикинем, сколько денег сэкономила мэрия.

В Москве насчитывается более 1,8 млн людей старше 65 лет. Нет, они, конечно, и так не часто ездили, тем не менее, как я полагаю, в среднем в неделю делали около 6 поездок (три поездки туда и три обратно). Лишив их бесплатного проезда (хотя бы в поликлинику), мэр заставил их покупать билеты. Возьмём только зиму на 2021 год. Мэр лишил стариков права проезда с 28 сентября 2020 года по 15 января 2021 – это 15 недель. При стоимости билета в метро 57 рублей, это нанесение каждому старику ущерба в 5130 рублей, одновременно мэр «сэкономил» (а по своему смыслу – украл) у всех стариков 9 миллиардов 234 миллиона рублей.

И тут, как говорится, кому эпидемия, а кому миллиарды фактически украденных у стариков рублей! Их же поделить надо!

«Не зевай, Фомка, на то и ярмарка!»

Ну и вопрос к читателям – нет ли и у вас примеров того, как ушлые ребята наживаются на эдакой «борьбе с эпидемией»? (Тех намордниковцев, которые с перепугу требуют носить маски, приводить в пример не стоит, – дураков используют бесплатно).

P.S. «РАСТОЧИТЕЛЬСТВО, ХАЛАТНОСТЬ И КУМОВСТВО» — так охарактеризовала действия правительства Великобритании газета New York Times, которая проанализировала 1 200 обнародованных контрактов правительства, связанных с пандемией на общую сумму почти 22 миллиарда долларов. Оказалось, что около 11 миллиардов долларов пошли компаниям, которыми управляют либо друзья и соратники политиков из Консервативной партии, либо не имеющие опыта в этой области. Около 5 миллиардов долларов пошли компаниям, имеющим связи с политиками. У некоторых компаний в штате были бывшие министры и правительственные советники, другие делали пожертвования Консервативной партии. Около 6 миллиардов долларов было выделено компаниям, не имевшим опыта в поставках средств индивидуальной защиты. Выгодные контракты получили кто попало: модельеры, борцы с насекомыми, ювелиры. Более 5 миллиардов долларов выделили мошенникам: компаниям с историей уклонения от уплаты налогов и прочими нарушениями законодательства. Десятки компаний, которые выиграли контракты на общую сумму 3,6 миллиарда долларов, имели низкую кредитоспособность, а некоторые заявили об активах всего на 2 или 3 доллара. И всё прочее в том же духе. Только один пример бардака и коррупции: компания Ayanda Capital, чье руководство было близко к правительственным структурам, получила контракт почти на 340 миллионов долларов для поставки средств индивидуальной защиты. В конечном итоге на сумму более 200 миллионов долларов было доставлено 50 миллионов масок, которые нельзя было использовать по назначению, потому что крепления для ушей не соответствовали новым требованиям правительства. Ну, никто не сомневается в том, что пандемия, если иметь нужные связи, штука невероятно выгодная.