Журналистка надула Путина

Рязанская журналистка, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова во время пресс-конференции стояла с плакатом «Я беременна». Когда ей позволили задать вопрос, она попросила Путина присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара».

Путин решил уточнить, какое отношение к вопросу имеет ее беременность. Журналистка объяснила, что специально выбрала «яркую» табличку, чтобы ее, наконец, заметили. «Понятно, вы нас надули», — ответил президент.

***

Мне, если честно, сразу показалось странным - с чего бы давать героя России мужику, который кого-то спасал на пожаре. Кстати, не он один спасал, там много разного народу было, он больше оргвопросы решал. Ну и больше, чем на медаль "За отвагу на пожаре" там подвига не обнаруживалось.

Хотя, может, и молодец, конечно, но чтобы обращаться к президенту присвоить звание героя России... Теперь, поди, разве что медаль "Мать-героиня" получит. А скорей всего уволят с должности как утратившего доверие.

А может, так теперь и надо? Может, так теперь принято? "Владимир Владимирович, присвойте мне звание героя России, я беременный!" Тоже, по-своему, подвиг...

Представляю, какая идет там давка среди "звезд журналистики" вокруг возможности сморозить какую-нибудь чушь пред светлыми очами.

А мне, если честно, и спрашивать-то Путина не о чем. Задать вопрос, заранее зная на него ответ? Или того хуже - задать вопрос, который тебе подготовили в пресс-службе?

А просить его мне как бы и не о чем. Не то, чтоб все у меня было, а как-то западло...

А.Б.