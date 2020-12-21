Добрые пожелания в безвыходной ситуации

Главная цель очередной пресс-конференции Владимира Путина состояла в том, чтобы накануне новогодних праздников убедить российских граждан в том, что ситуация в стране полностью контролируется властью и, несмотря на временные трудности, развивается в правильном направлении. Поэтому в ходе на этот раз российского лидера расспрашивали не только профессиональные журналисты, но и рядовые граждане (несколько поступивших в его адрес вопросов зачитал сам президент). Нужно было показать, что Владимир Путин даже во время пандемии сохраняет личную связь с народом. А основное внимание участников было сосредоточено на вопросах, так или иначе связанных с мерами, которые российская власть принимает для восстановления экономики и поддержки социально незащищенных групп населения. Поэтому о внешнеполитических проблемах говорили мало, а из всех иностранных СМИ право задать вопрос Владимиру Путину получила только британская ВВС.

Нужно заметить, что и во внешнеполитической сфере (так же, как и в области экономики) российский президент (в отличие от прошлых лет) не видит сколько-нибудь серьезных угроз и вызовов. Безусловно, отношения с Западом остаются напряженными, но Россия готова к договариваться и искать компромиссы, если США откажется от политики давления на Россию и перестанут втягивать европейские страны в свои антироссийские проекты. Владимир Путин, впрочем, рассчитывает на благоразумие западных лидеров, которые обязательно поймут, что сотрудничество с Россией намного выгоднее противостояния.

Благодаря вопросу, посвященному российско-украинским отношениям, стало понятно, что и здесь российский лидер не видит причин для волнений, хотя и не надеется на быстрые изменения к лучшему.

Показательно, что этот вопрос задала журналист из Ростова-на-Дону, которую интересовали, прежде всего, перспективы урегулирования донбасского конфликта, разворачивающегося в непосредственной близости от границ Ростовской области. Тем самым организаторы пресс-конференции, по всей видимости, хотели подчеркнуть, что вооруженное противостояние на Донбассе, хотя и представляет для России важность с точки зрения национальной безопасности, волнует больше журналистов из регионов, непосредственно примыкающих к зоне конфликта, а не представителей центральных СМИ.

Больше ни про Украину, ни про ситуацию на Донбассе, ни про «русский мир», ни про разногласия с Западном по «украинскому вопросу» никто ничего не спрашивал.

Как представляется, подобный сценарий понадобился не только для того, чтобы продемонстрировать отсутствие сколько-нибудь заметного интереса к украинской тематике в российском обществе (что, кстати говоря, совершенная правда), но и для того, чтобы подчеркнуть важность сигнала, содержащегося в ответе Владимире Путина на вопрос из Ростова.

Российские президент сказал три важные вещи:

- украинские власти не хотят выполнять Минские соглашения, а, между тем, это единственный способ урегулировать донбасский конфликт;

- прекращение огня на Донбассе – это важное и пока единственное «большое достижение», которого удалось добиться в процессе мирного урегулирования, и хорошо, что оно соблюдается;

- Россия продолжит помогать ДНР и ЛНР, более того, уровень российской поддержки даже возрастет, что позволит заняться решением социальных и инфраструктурных вопросов. Это означает, что Москва будет делать все возможное для того, чтобы в Донецке и Луганске снизилась социальная напряженность.

По сути дела, данная позиция ничем не отличается от тех требований, которые Россия заявляла в 2015 г., сразу же после подписания Минских соглашений.

Разве что теперь это делается в значительно более спокойной манере, и украинскую власть больше не пытаются напугать перспективой возобновления полномасштабных боевых действий, а руководство Германии и Франции - шантажировать угрозой возобновления донбасского конфликта.

Вооруженное противостояние на Донбассе больше не рассматривается как повод для разногласий с США и ЕС. С западными державами, как дал понять Владимир Пунин, у России существуют фундаментальные противоречия, обусловленные их агрессивным и несправедливым отношением к России, которую США упорно не желают рассматривать как равноправного партнера. Что касается ситуации на Донбассе, то она, в соответствии с логикой российского президента, является внутренней проблемой украинской власти, которую она не может разрешить из-за отсутствия «политического мужества» и страха перед «националистическими силами».

Владимир Путин ясно осознает, что процесс мирного урегулирования находится в тупике, и его это полностью устраивает. Он уверен, что для США и ЕС украинская тематика утратила актуальность, в том числе из-за увеличения разногласий в отношениях с Россией. Поэтому, если фундаментальные противоречия с Западом удастся преодолеть, то донбасская проблема разрешится сама собой в соответствии с Минскими договоренностями, которые во многом отражают российские требования. Если же противостояние с Западом будет усиливаться, то урегулирование конфликта на Донбассе вообще перестанет представлять существенную важность, поскольку в таком случае России придется противодействовать куда более серьезным вызовам.

Усиление напряженности на Донбассе, как дал понять Владимир Путин, также не входит в российские планы. И это, как представляется, чистая правда. Украинский кризис с самого начала рассматривался российской властью как средство давления на Запад и мобилизации российского общества в поддержку власти. Украинская тематика и для западных политиков, и для российских граждан утратила свою актуальность. Поэтому российская власть больше не может использовать ее ни для внешнеполитического торга, ни для поддержания стабильности внутри страны. Понятно, что в такой ситуации вновь начинать активные боевые действия, единственным результатом которых станут внешние санкции и рост внутреннего недовольства, по меньшей мере, бессмысленно.

Поэтому российский президент собирается на неопределенный срок сохранить нынешнее положение дел. У России, как он считает, хватит ресурсов для того, чтобы оказывать ДНР и ЛНР необходимую финансовую помощь и поддерживать боеспособность действующих на этой территории вооруженных формирований.

Но для Киева сложившаяся ситуация представляется безвыходной.

Украинская власть не может открыто отказаться от выполнения Минских соглашений, заключенных вскоре после тяжелого военного поражения. И тем более, согласиться с тем, что Донбасс в результате мирного урегулирования превратится в регион, который Москва сможет использовать в качестве плацдарма, позволяющего контролировать украинское политическое пространство.

Попытка обеспечить практическую реализацию договоренностей, обеспечивающих нынешним руководителям ДНР и ЛНР возможность продолжать политическую деятельность после интеграции в украинское правовое пространство территории, которая находится под их управлением, спровоцирует кризис, способный вызвать в Киеве острое (в том числе силовое) противостояние.

Владимир Путин, разумеется, понимает это.

И его высказывание о неизбежности урегулирования, которое «рано или поздно произойдёт», по-видимому, нужно рассматривать не столько как доброе пожелание, сколько как предсказание нового политического кризиса в Украине.

Поскольку сайт 2000.ua в России блокируется, привожу свой первоначальный текст, который может немного отличаться от опубликованного в газете