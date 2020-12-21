В США 900 миллиардов на поддержку граждан, а у нас - по 3 доллара с носа

На стимулирование экономики будет выделено почти 900 миллиардов долларов. Деньги направят на пособия по безработице, прямые выплаты ряду категорий граждан. Кроме того, материально будут поддержаны бизнес, школы, поставщики медицинских услуг, а также арендаторы, столкнувшиеся с угрозой выселения из-за неспособности оплачивать счета.

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Если разделить на 300 миллионов населения Америки, то выйдет по 3 тысячи долларов на нос, включая грудных младенцев. Причем, ранее на подобную помощь из бюджета США уже было направлено свыше шести триллионов долларов, напоминает газета The Wall Street Journal.

Америка, конечно, "империя зла" и "страна желтого дьявола", но вот почему-то своим гражданам помогает пережить экономические трудности, связанные с карантинными ограничениями.

А что наша держава света и добра?

Поскольку от выбора избирателей в нашей стране ничего не зависит, то власти перед гражданами особенно и не прогибаются. "Может, тебе, небога, еще и мяса? Ну иди, я же тебя не бью.." С гоголевских времен мало что изменилось, так что по части восстановления традиций в современной России все в порядке.

Скажем, оппозиция так и не может получить от столичных властей внятного ответа, где деньги бюджета, выделенные на бесплатный проезд пенсионеров, которым бесплатный проезд заблокировали?

Помнится, в 2005-м году попытка "Единой России" провести монетизацию льгот, то есть сократить бюджетные расходы на пенсионеров и инвалидов, вылилась в мощный национальный протест - власть едва устояла. А в 2020-м на фоне антивирусных ограничений секвестр льгот прошел вообще практически незамеченным.

Причем заметим - людям не запретили ездить, у них отобрали только льготу. За свои деньги - пожалуйста, катайся.

Путин публично обеспокоился небольшим ростом цен на макароны, тем самым подтвердив - для беднейших слоев населения даже небольшое повышение цен на необходимые продукты - уже катастрофа! А почему в России 20 миллионов нищих? Страна-то богатая. У меня вот, к примеру, пенсии хватает только заплатить за квартиру, телефон и интернет и тому подобное. На еду вообще ничего не остается. Если б я жил на эту пенсию, то мне повышение цен на макароны было бы совершенно безразлично - все равно покупать их не на что. Так ведь полно тех, кто на одну пенсию и живет...

Разорилось огромное число предприятий, особенно малых. Кому-то помогли деньгами? Да, раздали небольшие налоговые отсрочки, но что толку? Если денег нет, то все равно налоги платить нечем.

До трети граждан заявили о резком падении доходов. Реально пострадао больше. Кому-то помогли? Даже и речи об этом не идет. Каким-то матерям раздадут по 5 тысяч рублей - не всем, некоторым. Об этом "крику до вссыку". А сколько это в долларах по курсу? Баксов восемьдесят? Сравните с 300 тысячами долларов каждому в Америке.

Зато совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло на 486 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости (официальное государственное СМИ) на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Причем эти 22 человека владеют совокупным состоянием, превышающим бюджет РФ. С каждого гражданина России по 3 доллара всего, а "лучшим людям" неплохая прибавка к их миллиардам.

Так может, мы неправильно понимаем, кто такие граждане России? Это в треклятой Америке кто родился американцем, тот и гражданин. А у нас полноправные граждане - это те, у кого есть миллиард, а все остальные, по словам одного миллиардера, "идут в жопу".

Поэтому у них - 900 миллиардов на помощь населению, а у нас - отбирают у пенсионеров деньги на проезд.

Анатолий Баранов