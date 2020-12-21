Заключенный Олег Андрющенко - о "прелестях" казахстанского суда

Во всем мире известно о существовании одной неоспариваемой и непрекословной догме, что судебная система является главным бастионом закона, провозглашенным любым цивилизованным государством. А современные реалии показывают о фактическом положении кризисных явлений в судебной системе какой страны, что заключается в следующем. Судейский корпус – это сегодня единственная ветвь власти, у которой есть полная индульгенция на любые манипуляции с правом и законом, а все попытки реформ … носят лишь тактический характер. В результате зреют совершенно очевидные политические проблемы, связанные с тем, что для бизнеса, для гражданского общества перекрыты возможности отстаивания своих прав в правовом поле. Поэтому действующая судебная система сама по себе является серьезным ограничителем экономического роста государства, убивает его инвестируемый климат и любые демократические преобразования.

Сегодня в народе суды Казахстана называют «корпорацией судей», явно отошедшей от нужд общества. Ее деятельность пытается выработать программу противодействия медийной активности вокруг работы судебной системы и закрыть для общества единственную возможность говорить о катастрофическом положении дел в судах, коррупции и некомпетентности судей.

Объективно сложилось так, что средства массовой информации – единственный инструмент, который позволяет ставить на повестку дня истории десятков тысяч людей, попавших под «молотильник» судебной системы. Незаинтересованный в собственном реформировании судейский корпус предпримет попытку организовать системное давление на медиа, с тем, чтобы как-нибудь попробовать вернуться «во вчера»(?) –ушедшие десятилетия, когда никто не копался в грязном белье одной из самой коррумпированных властных корпораций Казахстана. Кроме давления на медиа, судебная система продолжает прессинг на простых граждан, и особенно кто уже давно вовлечен в уголовную орбиту и по несколько лет находятся в местах лишения свободы. Особо под пристальным вниманием у этой судебной системы находятся лица, кто впервые был привлечен к уголовной ответственности и знающие все недостатки, способные критически мыслить и выступать против произвола судей, в том числе и публично. Страх их освобождения у судов уже просто панический. Судья по последним событиям, в том числе и Вашим выступлениям, и намеченным реформам, это время, надеемся мы, уже пришло.

Хотелось б критически более конкретно узнать(?) о действующей судебной практике, в судах Северо-Казахстанской области, являющейся ярким примером деградирующей судебной системы в Республике Казахстан.

Прежде всего, такое негативное положение сложилось с рассмотрением ходатайств осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы в РГУ «Учреждение ЕС-164/3» при уголовно-досрочном освобождении, замены лишения свободы более мягким видом наказания, а так же вопросов изменения вида учреждения, в порядке ст. 86 УПК РК.

Так называемая правоприменительная практика судов Северо-Казахстанской области напрямую противоречит принципам, которые прежде всего заложены а международном праве и в международных соглашениях, ратифицированные Республикой Казахстан. Согласно ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года, ратифицированного законом РК от 28 ноября 2005 года №91-III, вступившего в силу для РК 24.04.2006 года, … предусматривается такой режим для заключенных, существенной целью которого является их исправление и социальное перевоспитание. Кроме того, одним из принципов, на котором основывается уголовно-исполнительское законодательство Республики Казахстан является принцип гуманизма. Однако от его соблюдения очень далеки судебные инстанции(?) Северо-Казахстанской области. А между тем реализация принципа гуманизма поставлена (?) в прямую зависимость от поведения осужденных, от их желания и настроения проявлять себя определенным образом. Так, если осужденный не нарушает установленного порядка и дисциплины, ему предоставляется широкая возможность получать различного рода поощрения; если же он выбирает путь неповиновения и правонарушений, условия содержания могут быть существенно ужесточены (например, путем применения системы взыскания, перевода в более строгие условия содержания и т.д.). Именно благодаря такой системе противовесов в представлении льгот, соответственно основная масса осужденных будет заинтересована в правопослушном поведении. Данное обстоятельство в конечном счете обесценивает устойчивую обстановку в … системе. По существу этим … массовые проявления недовольства и негативное поведение со стороны осужденных. А что же происходит в настоящее время в связи с вышеуказанным? В результате неправомерной и заблудшей судебной практики в Северо-Казахстанской области стало вполне(?) бессмысленной системы получения поощрений со стороны администрации учреждения за положительное проявление осужденными правопослушного поведения и демонстрации своего исправления. Судебные инстанции СКО принимают решения об отказе ходатайств осужденных шаблонно, словно под копирку. В свою же очередь зачастую одни осужденные подают свои ходатайства , руководствуясь только законом. Вместе с тем судьи СКО просто сводят на ноль всю работу самой администрации учреждения, основная цель которой, как уже указано выше, это достижение исправления осужденных и их социального исправления

Кроме того суды СКО при отправление(?) правосудия по вопросам УДО, законы … части наказания более мягким видом наказания изменения вида учреждения осужденными, и более мягкий вид учреждения, нарушает главный принцип – принцип законности. Так, касаемо вопроса применения осужденными условно-досрочного освобождения и изменения вида учреждения, в порядке ст. 96(?) УПК РК, нарушение закона является просто подавляющим и системным. Прежде всего это выражается в неправильном применением(?) нормы, изложенной в ст. 72(?) УК РК, которая гласит, что при отсутствии у осужденного злостных нарушений, отсутствие исковой задолженности по возмещению ущерба, причиненного(?) преступлением, суд обязан освободить осужденных условно-досрочно, в соответствии с абзацем 2 части 1 ст. 72 УК РК без каких-либо… условий.

Более того, в целях обеспечения правильного(?) и единообразного применения норм Уголовно-исполнительного кодексов РК по вопросам условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, затем(?)неотбытой(?) … наказания более мягким видом наказания, Верховный Суд РК утвердил для применения и руководства в судебной практике нижестоящим судам Нормативное постановление. Так, пленум(?) Верховного Суда РК достаточно строго регламентирует, что абзацы второй и третьей части первой ст. 72 УК РК предусматривают специальные условия применения условно-досрочного освобождения. В соответствии с абзацем 3 части 2(?) – если судом устанавливается, что наряду с фактическим отбытием предусмотренного законом срока(?) наказания осужденный не имеет злостных нарушений режима отбавления наказания и полностью возмещен ущерб, причиненный преступлением, то в соответствии с абзацем вторым части первой ст. 72 УК РК подлежит(?) условно-досрочному освобождению без каких-либо дополнительных условий. При отсутствии хотя бы одного из этих условий вопрос об УДО осужденного решается судом в соответствии с правилами, закрепленными в абзаце первом части первой ст. 72 УК РК (абзац 4(?) Нормативного постановления). Осужденный, к которому не предъявлены исковые требования по возмещению материального ущерба, … преступлением, в случае отсутствия злостных нарушенй подлежит обязательному освобождению условно-досрочно по отбытию установленного части (?) срока наказания (абзац 5 — … Нормативного постановления ВС РК).

К ущербу, подлежащие возмещению, не относятся процессуальные издержки, взысканные с осужденного по приговору суда (абзац 6 НПВС РК).

Современная судебная практика судов СКО выражается в нарушении прав осужденного, как и любого гражданина, на защиту его интересов и прав компетентным и беспристрастным судов. В настоящее время у всех осужденных сложилось устойчивая уверенность в сомнительной компетенции и беспристрастности судебного корпуса СКО по вопросам рассмотрения ходатайств осужденных, связанных с применением УДО и других вопросов, связанных с исполнением судебных уголовных(?) приговоров. Прежде всего возникло большое недоверие к профессиональной пригодности судей СКО.

А между тем, международным законодательством также давно установлено право любого человека на компетентный и профессиональный суд.

Согласно ст. 14 ч. 1 Международного пакта «О гражданских и политических правах» от 16.12. 1966 г. все лица равны перед судьями и трибуналами. Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемому ему, или … его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на правдивое(?) и публичное разбирательство … компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

Однако сегодня в основе всех решений об отказе в удовлетворении ходатайств по УДО у судов СКО лежат какие-то надуманные основания, явно не предусмотренные законом. При этом в своих решениях судьи проявляют свою некомпетентность и непрофессионализм. В связи с этим вся судебная власть Казахстана, а не только СКО, себя очень явно компрометирует. Растет явное недовольство родных и близких осужденных, которые сами по себе являются вполне правопослушными гражданами. Такую же крику заслуживает и судебная практика судебных инстанций СКО, в гости … ст. 96(?) УИК РК (изменение вида учреждения осужденному).

Вся судебная деятельность СКО идет в том числе вразрез с Нормативным постановлением Верховного Суда РК «О судебной практике наказания видов(?) учреждений уголовно-исполнительской системы лицам, осужденным и лишенным свободы» от 23.06.2006 г. №7 (с изменениями, внесенными НПВС РК от 20.04.2018 г. «8), что суды не вправе отказывать в переводе осужденного на более мягкий вид учреждения уголовно-исполнительной системы по непредусмотренным законом основаниям. Согласно п. 16 этого же Нормативного положения ВС РК – изменение вида учреждения УКС … в порядке исполнения(?) приговора в соответствии ??? ст. 476, ст. 477, 478 УПК РКи ст. 96 УИК РК.

Однако, несмотря на это, а также в установленных нормах нет ни одного требования или условия, что … исковой задолженности можно бы(?) препятствовать … вида учреждения на более мягкий режим, но в повседневной правоохранительной(?) практике эти нормы судами СКО не соблюдаются. В связи с вышеуказанным такая(?) практика уже давно требует большого критического анализа и изучения высшей судебной инстанции ВС РК и надзором со стороны генеральной прокуратуры, так как областной суд и областная прокуратура все эти дела (?) просто прикрывают, пользуются тем, что … пересмотр, согласно законодательства (?) не возможен, за исключением нарушения единообразного (?) толкования норм права. Но и это в ВС РК не осуществляется и не практикуется.

Что касаемо исполнения приговоров, в порядке ст.73 УК РК (замена лишения свободы на более мягкий вид наказания) судебная практика в СКО вообще не работает. Абсолютно всем отказывают в удовлетворении ходатайств, у которых есть непогашенная … задолженность, даже и в тех случаях, когда сама потерпевшая сторона ходатайствует или как минимум не возражает на применение осужденным УДО, ЗМН(?) или перевод в колонию-поселения. Во многих случаях потерпевшие понимают, что нет никакого смысла, чтобы их должник отбывал полный срок наказания в учреждении средней безопасности, где нет рабочих мест или получают минимальные (мизерные) зарплаты. Вместе с тем, большинство осужденных постоянно показывают свое правопослушное поведение, о чем свидетельствует многократное поощрение со стороны администрации учреждения. Многим присвоены положительные степени(?) поведения и состоят на облегченных условиях содержания. Суды СКО отказывают даже тем осужденным, которые впервые в жизни были привлечены к уголовной ответственности и сейчас желающие вернуться в свои семьи и общество, стать им полезным. Эти люди еще не потеряли свои, так называемые, социально-полезные связи, что означает только одно: данная категория осужденных, впервые совершившая ошибки, очень сильно об этом жалеет. Несмотря на все тяготы отбывания наказания в изоляции продолжает руководствоваться в своей жизни общечеловеческими ценностями и качествами нормальных обычных людей, отвергает от себя все элементы тюремной субкультуры. Данная категория осужденных давно раскаялась в совершенных уголовных преступлениях и осознала свои ошибки. Из этой категории заключенных есть и такие, которые не согласны с приговорами, считая его не справедливым, или вообще считают себя невиновными, но продолжают достойно отбывать наказание, держатся на одном духе и за(?) своих близких и родных. А между тем судебная система никак не способна двигаться вперед, не поспевает(?) за событиями. Хотя даже законодателем давно установлено, что наличие исковой задолженности не может быть основанием для отказа. Негативные последствия влечет за собой только если осужденный злостно от этого уклоняется, например, скрывает доходы, имущество, уклоняется от работы и т.д. А если присутствуют объективные и уважительные причины невозмещения ущерба, то это не может быть обстоятельством для отказа в удовлетворении ходатайств осужденного по любым вопросам, связанных с исполнением приговоров. Вместо принятия профессиональных и объективных решений судьи СКО придумывают разные ложные предлоги, основная преследуемая цель которых, хоть каким-то образом закамуфлировать свой заведомо незаконный отказ в удовлетворении ходатайства осужденного. Что в свою очередь и несложно для судей сделать и внушить это самим осужденным, была бы цель. Указанные судьи пользуются полунеграмотностью(?) и отсутствием базовых юридических знаний у осужденных, по рассматриваемым вопросам.

Уважаемый господин Президент, в своем послании народу Казахстана от 1 сентября(?) 2020 года вы своевременно подчеркнули, что важно критерием правового государства является беспристрастное и справедливое правосудие. Суд должен быть состязательзным(?), а судьи — свободными от сторон обвинения. Для этого(?) необходимо обеспечить равенство сторон.

Укрепление доверяя общества к судам должно стать приоритетной целью. Ее достижение возможно только совместными усилиями и самого судейского корпуса. Судебная система не может быть замкнутой корпорацией. Высшему Судебному совету и Верховному Суду следует активизировать работу по привлечению и(?) отправлению(?) правосудие(?) новых профессиональных кадров.

А по факту сегодня получается по-другому. При всех указанных проблемах это лишь верхняя часть айсберга всех проблемах во взаимоотношениях государства и общества. У судов, как неотъемлемой части государства, нет своей системы реагирования и отработки общественного запроса и просьб в тех или иных делах, Также можно сказать, эта система … отработку общественных запросов. Вся система построена на отписках и поэтапном спускании запросов на все более нижестоящий уровень исполнителей. А здесь большая проблема, господин Президент. Если бы административная система, так же как и судебная (или правоохранительная), была бы «чистой» (то есть в ней не было бы коррупции, клановости, конъюктуры), возможно этот механизм бы работал. Но сейчас на деле общественный запрос вышестоящими инстанциями власти спускается на тот уровень, который и создает людям проблемы. Рано или поздно в обществе может возникнуть вопрос (или дилемма), а нужна ли нам такая судебная система, стоит ли ее расформировывать? Может быть сразу демонтировать? Построить новую систему подбора в судейский корпус страны.

В период пандемии это как никогда стало все более актуальным. Многие осужденные не видят свои семьи. Отменили из-за карантинных мер свидания со своими близкими и родственниками. В сентябре месяце текущего года производились в небольшом количестве свидания, и то только при наличии у родственников медсправок, различных тестов, которые стоят немалые денег, что очень накладно для бюджета родственников. Детей вообще не пропускают. Растет очень большое недовольство происходящем. А тут еще и суды не применяют(?) УДО, ЗМН(?) и не переводят в учреждения минимальной безопасности осужденных по непредусмотренным законодательством основаниям. Происходит явный кризис в судебной … практике, что ярко подтверждается в решениях судов СКО, принимающие только им понятные произвольные решения по вопросам исполнения уголовных приговоров. На сегодняшний день продолжается полная деградация Северо-Казахстанского правосудия. Используются только репрессивные методы в их деятельности.

Таким образом, на основании вышеизложенного прошу Вас направить общественным и правительственным организациям, созданных в том числе и по Вашей инициативе, провести тщательный и критический анализ. Выработать соответствующие поручения и указания по изменению судебных практик, связанных с вопросами исполнения приговоров, в особенности условно-досрочного освобождения осужденных, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, в том числе и штрафом, в порядке ст. 73 УК РК, а также изменение вида учреждения на более мягкий вид наказания.

В том числе просим обсудить и подвергнуть критике судебную практику по вышеуказанным вопросам в заседаниях Национального Совета общественного доверия и в создаваемых, согласно Вашего послания, в Агентствах по стратегическому планированию и реформам, а также в создаваемой представительной комиссии по реформе правоохранительной и судебной системах.

С уважением

и большой надеждой



Олег Андрющенко