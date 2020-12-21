Треть россиян заявили о снижении доходов в 2020 году

Треть работающих россиян заявили о снижении доходов в текущем году, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays. В ходе опросе, который проводился в октябре-декабре среди 5 тыс. сотрудников и работодателей, о снижении доходов заявили 32% респондентов. Это почти в пять раз больше, чем в прошлом году.

У 15% россиян доходы сократились более чем на 21%, у 8% они упали на 11-20%, еще у 9% - на 5-10%. Каждый пятый из них попал под увольнением по собственному желанию, каждый десятый - под сокращение. Среди других причин падения доходов - сокращение бонусов (14%), смена места деятельности на менее доходное, сокращение рабочей ставки (9%).

Только у 38% работников доход в 2020 году остался неизменным, еще у 30% он вырос (в прошлом году таких было 58%).

Большинство опрошенных россиян (59%) ожидают роста доходов в 2021 году. 33% респондентов думают, что их заработки никак не изменятся, 8% ждут дальнейшего снижения. В 2019 году никто из опрошенных не ждал уменьшения доходов.