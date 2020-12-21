Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Треть россиян заявили о снижении доходов в 2020 году

Опубликовано 21.12.2020 в разделе комментариев 0

Треть россиян заявили о снижении доходов в 2020 году

Треть работающих россиян заявили о снижении доходов в текущем году, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays. В ходе опросе, который проводился в октябре-декабре среди 5 тыс. сотрудников и работодателей, о снижении доходов заявили 32% респондентов. Это почти в пять раз больше, чем в прошлом году.

У 15% россиян доходы сократились более чем на 21%, у 8% они упали на 11-20%, еще у 9% - на 5-10%. Каждый пятый из них попал под увольнением по собственному желанию, каждый десятый - под сокращение. Среди других причин падения доходов - сокращение бонусов (14%), смена места деятельности на менее доходное, сокращение рабочей ставки (9%).

Только у 38% работников доход в 2020 году остался неизменным, еще у 30% он вырос (в прошлом году таких было 58%).

Большинство опрошенных россиян (59%) ожидают роста доходов в 2021 году. 33% респондентов думают, что их заработки никак не изменятся, 8% ждут дальнейшего снижения. В 2019 году никто из опрошенных не ждал уменьшения доходов.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Надо ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Латвии
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Л...
20.12.2020
О юбиляре замолвили слово
О юбиляре замолвили слово
18.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Треть россиян заявили о снижении доходов в 2020 году (0)
Заключенный Олег Андрющенко - о "прелестях" казахстанского суда (0)
В США 900 миллиардов на поддержку граждан, а у нас - по 3 доллара с носа (3)
Добрые пожелания в безвыходной ситуации (0)
Журналистка надула Путина (11)
Золотая эпидемия (9)
МВД направило депутата Шувалову в Сибирь (5)
Михаил Делягин: "Улыбка Грефа" (5)
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Латвии (0)
О человеке, не прыгнувшем в бассейн без воды (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Почему Америка помогает гражданам, а Россия их только обирает?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Вашингтон исчерпал ресурс антироссийских санкций
Дарья Митина Дарья Митина: Неслабо...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А хорошо быть беременным!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Для чего надо понимать биографию Солженицына - и при чём здесь имбирь, мёд и лимон
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss