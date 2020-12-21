В Москве накапливается опыт "военно-полевой" иммунологии

Сергей Собянин заявил, что ещё около миллиона москвичей смогут привиться от коронавируса с понедельника, 21 декабря. Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ началась в Москве, открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник.

И одновременно - объявление: запись добровольцев на третий этап испытания вакцины.

Это как?

Около миллиона москвичей будут привиты вакциной, находящейся пока на третьем этапе испытаний?

Второе - известно, что существует проблема массового производства вакцины. Для Москвы, с учетом двукратного введения препарата, нужно не менее 25 миллионов доз, до конца года будет произведено никак не больше одного миллиона.

Не получится ли так, что людей привьют однократно, а для второй прививки препаратов не будет? И в каком положении окажутся эти люди?

И третье. Перед вакцинацией не делают обязательного анализа на наличие антител. То есть среди привитых в массовом масштабе могут оказаться люди, уже имевшие контакт с коронавирусом, и переболевшие им - и таких, с учетом статистики, будет очень много. К примеру, моя кузина, врач, по требованию администрации пойдет прививаться от коронавируса, хотя осенью уже перенесла коронавирусную инфекцию, о чем существуют официальные медицинские документы. Но бюрократическая система требует прививать всех!

С точки зрения риска заболеть - никакого риска нет, в вакцине нет "живых" вирусов. Но воздействие прививки на иммунную систему, уже имеющую иммунитет к коронавирусу, никем пока не изучалось, данных просто вообще нет. А любая прививка - это, по степени воздействия на организм, операция на иммунной системе, только без ножа. Это совсем не безобидный "укольчик".

Никаких данных об отдаленных результатах такой избыточной вакцинации нет. По существу, все, кто прививается таким образом - это подопытные кролики, и именно на их результатах и будут потом писаться диссертации об отдаленных последствиях этих прививок.

Как известно, любая война - это кладезь познаний для развития медицины. Мы бы и не знали такого хирурга Пирогова, если б не кошмарный опыт Крымской войны. По итогам Второй мировой войны были выпущены сотни томов, обобщающих опыт военно-полевой медицины - кому война, а кому прогресс в хирургии.

Пандемия по масштабам воздействия на современное общество сродни мировой войне. И опыт "военно-полевой" иммунологии будет, несомненно, обобщен. На многомиллионной статистике. То есть вполне вероятно, что пострадавших в разной степени будут тоже многие миллионы. В том числе и от мер по спасению...