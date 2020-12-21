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Московский листок

Как чувствуют себя люди в 300 лет?

Опубликовано 21.12.2020 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

культура литература
Как чувствуют себя люди в 300 лет?

Источник: https://orphoprosecutor.livejournal.com/88750.html

Дочитала последнюю (в хорошем смысле) вещь Евгения Водолазкина — «Оправдание Острова». Я его поклонница, читала всё. Уровня «Лавра» (потрясающая книга, must read!), по-моему, пока не достиг нигде. Еще у него есть изумительная маленькая повесть «Близкие друзья». И публицистика хороша.

 

Кстати, у меня с этим автором имеются личные отношения, о которых он не подозревает.

 

В 2015 году писала Тотальный диктант (я ж филолог, учитель русского языка, надо было попробовать хоть разок). Получила пятерку. В Москве таких, как я, было, по-моему, 12 человек (из многих тысяч писавших). Да, хвалюсь! Потому что текст был сложнейший: отрывок из тогда еще не опубликованного водолазкинского «Авиатора». А Евгений Германович, как известно, — доктор филологических наук, специалист по русскому Средневековью. То есть для него «как» — не менее важно, чем «что». Для меня, скромно замечу, тоже. Этим мне его книги и нравятся. Если проще — у Водолазкина великолепный язык, просто изысканный, и очень при этом непростой. Видимо, я его лингвистическую волну уловила, раз написала диктант без ошибок. Призом за пятерку был, в том числе, подписанный автором «Лавр»!

 

Но вернемся к новой книжке. Остров — это как бы Россия, но и не Россия вовсе. Его правители — супружеская чета Парфений и Ксения — живут на свете четвертую сотню лет. Великолепная стилизация средневековой хроники переплетается с эпизодами съемок неким знаменитым французским режиссером фильма об истории Острова (в роли консультантов — те же Ксения и Парфений, кто ж лучше очевидцев даст совет!) Гротесково — и здорово!

 

Чего в романе только нет! Древние таинственные предсказания, говорящий (спьяну — не то, что надо) кот, леденящие душу убийства, пчелы, лошади, избирательные кампании, телепатия, чипсы... Уфф. Временами — ужасно смешно, порой — трагично и сильно. Конец романа вообще очень мощный, Водолазкин это умеет. Язык — особая история, как всегда. Как вам, к примеру, «она почувствовала себя непраздной»?

 

Если меня спросят, понравился «Остров» или нет, отвечу, что не очень. Как только автор отрывается от любимого Средневековья, он волшебным образом превращается в Войновича. Один в один. Этакая антиутопия — вроде «Малинового пеликана». Я к Войновичу хорошо отношусь, но все-таки это не очень литература, как мне кажется, а так, поржать.

 

А вот если спросят, читать или нет, отвечу, что читать. Потому что далекоооо не только «поржать».



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