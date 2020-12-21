Рубль резко подешевел к доллару и евро

Курс российского рубля на открытии торгов на Московской бирже резко снизился по отношению к доллару и евро. Американская валюта выросла до 75,8 рубля - это на 2,45 рубля больше, чем на закрытии торгов в пятницу. Курс евро на пике достигал 91,28 рубля, прибавив 1,46 руб к пятничному показателю.

Вслед за рублем просел и российский фондовый рынок. Так индекс Мосбиржи упал почти на 1%, индекс РТС — на 2,7%.

Стоимость нефти марки Brent снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.