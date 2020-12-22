"Берлинский пациент" Навальный дотянулся до уровня первого лица

Так уж повелось, что граждане России, желающие улучшений собственной стране, называются здесь оппозицией. Они очень разные и часто терпеть не могут друг друга. А власть и её сторонники давно ничего менять не хотят, и они очень похожи. Для них Россия декабря 2020 года описывается формулой федеральных телеканалов: "Остановись, мгновение, ты прекрасно!". Они долгие годы уверяли, что якобы представляют Россию великую, духовно-возвышенную, единую. Но весь этот благостный лубок в течение недели облез под натиском ненасытного фигуранта Навального.

На нервный смешок президента, мол, кто его будет травить, кому он нужен, если бы хотели, то всё равно б отравили, сегодня прилетела "ответочка". Продолжение сенсационного расследования от того, кто, по мнению Путина, нападениями на первое лицо хочет дотянуться до недосягаемого уровня. В фильме "Я позвонил своему убийце, он признался" Алексей Навальный под видом высокопоставленного сотрудника ФСБ беседует с одним из рядовых сотрудников - вероятных исполнителей того, чего не было, и каждый волен послушать интерпретацию того, как, чего не было, было. Из беседы вытекает, что Навальный и рассматривался вполне нужной фигурой, и что хотение отравить в условиях современной России по результату ничуть не отличается от хотения выйти в мировые лидеры или преодолеть бедность.

Конечно, можно говорить про спецслужбы всех стран враждебного мира, чьи торчащие уши были зорко подмечены господином Песковым несмотря на помехи со стороны его топорщащихся усов. Или уподобляться господину Лаврову, которому ситуация с отравлением показалась забавной. Можно вслед за господином Соловьёвым, подлечившим нервы на итальянской вилле, сокрушаться об отсутствии патриотизма. Однако если перестать разыгрывать комедии и взглянуть истине в лицо, то картина предстаёт мрачной до багровых туч. Разговор начальника с подчинённым даже о таком нетривиальном предмете, как покушение на убийство человека, мгновенно вскрывает хорошо узнаваемую отечественную картину. В современной РФ, если дело доходит до вопросов удержания власти (кто сталкивался с так называемыми выборами последних лет, проверили на себе), мало кто руководствуется нормами Конституции и иных законов, моралью или совестью - в основном, только устными распоряжениями начальства. Просто кто-то занимается фальсификациями, а кто-то, получается, готов убивать.

На днях официальные социологи озвучили цифру: 66% россиян доверяют Путину. Ещё раз повторюсь, что не склонен полагать, будто сам лидер страны участвовал в заговоре против Навального. Но в стране, которую он возглавляет 20 лет, созданы условия, при которых политические оппоненты годами находятся под наблюдением спецслужб, что совершенно не препятствует совершаемым против них преступлениям. Покушение на Навального в силу вскрывшихся фактов предстаёт вовсе вопиющим. Некие наделённые особыми полномочиями лица, возможно, использовали их для подготовки тяжкого преступления. Но или личная неприязнь к беспощадному критику, или покровительство кому-либо из своего окружения, или, наоборот, подверженность их влиянию заставили Путина занять позицию, мягко говоря, очень странную. Готовы ли "66%" закрыть глаза на события вокруг Навального? И не придётся ли им в таком случае всю оставшуюся жизнь так и провести с закрытыми глазами?

В заключение. Если сравнивать уровень Путина, продемонстрированный им в общении с самыми разными людьми на пресс-конференции, то уровень Навального, явленный им в общении с секретным сотрудником спецслужб, кажется, вполне сопоставим. Вряд ли Путину, несмотря на весь чекистский опыт, удалось бы вытянуть из коллеги больше сведений, чем "берлинскому пациенту".