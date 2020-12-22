Трусы Навального к Дню чекиста

"Трусы Навального" теперь такой же исторический мем, как ледоруб Меркадера или чаёк Литвиненко, но все же не столь трагический по финалу - фигурнт совсем не помер, а еще и издевается. Есть такая малоизвестная грустная пьеса Гумилева из византийской жизни - "Отравленная туника", ставят на развалинах античного театра в Херсонесе, а тут отравленные трусы...

Детали нет смысла обсуждать - когда за день видео получило несколько миллионов просмотров, как-то глупо делиться впечатлениями. Думаю, сегодня к полудню уже увидят все 145 миллионов граждан РФ, а также иностранные товарищи.

ФСБ уже объявило, что сюжет - "фальшивка". Но каждому ясно: фальшивка - это невероятная власть, сосредоточенная в руках отдельных сотрудников УКГБ по Ленинграду и области.

Расследования Навального, вне зависимости от реальных источников его информации, повод к громким расследованиям Генеральной прокуратуры, которых, однако, не было ни одного. Отравление Навального - это повод не к "проверке", а к полноценному расследованию, причем на контроле у президента. Чего, как мы знаем, тоже не случилось.

Сегодняшний ролик - это всё!

Куда бежать, к кому обращаться, кто должен брать на контроль?

Это не жалкий Уотергейт. Это самоликвидация власти в России, ее аннигиляция. Это трусы Навального, развернутые надо всей страной как знамя некомпетентности, воровства и невероятного вранья.

Конечно, политиков, случается, убивают. Особенно в нашей стране: Немцов, Щекочихин, Березовский. Пуго, в конце концов, с убийства которого и началась нынешняя Росфедерация. Но никогда еще убитый политик не брал за задницу всю властную вертикаль, вот так вот, чтоб вся жопа в горсти!

Чем это кончится? Трудно сказать, только началось. И уже у нас нет никакой легитимной власти - ни президентской, ни законодательной, ни судебной... Да, судя по отзывам в прессе, и "четвертной власти" нет тоже. Полная звенящая пустота.

Есть банда, они еще могут кого-нибудь замочить, могут посадить и потом издеваться в камере, могут забить до смерти или просто стереть в порошок. Но это могут и простые гопники, что греются у вечного огня под портвешок. Но они же не власть? Так и эти - уже не власть. Банда.

Навальный замочил власть в России одними трусами.

А.Б.