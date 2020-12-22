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Московский листок

В Россию возвращаются вытрезвители

Опубликовано 22.12.2020 в разделе комментариев 0

В Россию возвращаются вытрезвители

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в окончательном чтении законопроект о восстановлении в России системы платных медицинских вытрезвителей.

"Воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД", - говорится в сообщении на сайте нижней палаты.

Отмечается, что создание вытрезвителей в российских регионах будет происходить на базе государственно-частного партнерства, что подразумевает взимание платы за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется правительство РФ.

"Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация", - говорится в сообщении.

 



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