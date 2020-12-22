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Московский листок

Правительство России одобрило кредит Белоруссии на $1 млрд

Опубликовано 22.12.2020 в разделе комментариев 1

Правительство России одобрило кредит Белоруссии на $1 млрд

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии кредита в размере 1 млрд долларов, сообщается на портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита", - говорится в документе.

Отмечается, что российская сторона предоставит кредит Белоруссии двумя траншами - по $500 млн в 2020 году и 2021 году. Учет задолженности по кредиту ведется в российских рублях.

Напомним, 14 сентября президент России Владимир Путин после встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7708 написал 22.12.2020 12:43
в Белоруссии полицаи и КГБшники голодают?
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