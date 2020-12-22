Министерство Лаврова назвало "неприемлемыми" санкции ЕС из-за ситуации с пранкером Навальным и его труселями

«Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А. Навальным», — говорится на сайте МИД России.

В ведомстве добавили, что по этому делу не были представлены доказательства.

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Нескромный вопрос - а куда и кому представлять доказательства?

В России какое-то ведомство ведет официальное расследование по делу об отравлении Навального? Нет, в России официально отрицают даже сам факт отравления.

Путин даже высказался: "Кому он нужен, его травить". То есть даже самого события преступления для российской правоохранительной системы не было.

Нет даже дела по поводу диффамации, которую допустил новый пранкер Навальный в отношении ряда государственных структур - да ну его, еще разбираться с ним...

В общем, ничего вообще не было, даже трусов у Навального никаких не было, так с голой жопой и ходит. Да и откуда у него трусы, у прощелыги?

Так что, санкции совсем не по понятиям. И будет ответка от нашей братвы - ихней: МИД России сообщил, что российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.

Звиздец, не поедет Макрон со своей женой отдыхать в Евпаторию. И Меркель в Кисловодск не пустят. Пусть сидят на даче в своем Подпарижье, шашлыки жарят и в пруду с какашками наперегонки плавают. Нефиг.

А.Б.