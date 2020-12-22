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Московский листок

Деда Мороза оштрафовали на 10 тысяч за пикет в поддержку Нового года на Красной площади

Опубликовано 22.12.2020 в разделе комментариев 1

Деда Мороза оштрафовали на 10 тысяч за пикет в поддержку Нового года на Красной площади

Тверской суд Москвы оштрафовал актера Анатолия Чистова на 10 тыс. руб. за участие в одиночном пикете против закрытия елок на Красной площади в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Альдаева.

"Суд признал Чистова виновным по ч. 5. ст. 20.2 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей", - сказал адвокат. По его словам, вместе со своим доверителем они "уже подали жалобу" на данное решение суда.

18 ноября актер вышел на Красную площадь в костюме Деда Мороза с плакатом "Дед Мороз против закрытия елок". Его сопровождали два человека в костюмах гномов. Подошедшим к нему правоохранителям он пояснил, что считает неправильным запреты на массовые мероприятия, так как тогда дети останутся без праздника. На Деда Мороза составили протокол за нарушение порядка пикетирования. Его помощников-гномов отпустили без протоколов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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тов.Саахов написал 22.12.2020 14:07
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