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Московский листок

Песков обнаружил у Навального признаки мании величия и преследования

Опубликовано 22.12.2020 в разделе комментариев 0

Песков обнаружил у Навального признаки мании величия и преследования

В Кремле не смотрели видео разговора оппозиционного политика Алексея Навального с его предполагаемым отравителем Константином Кудрявцевым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у президента России Владимира Путина есть дела поважнее. "У нас нет времени смотреть такие материалы. В целом работы хватает. На отсутствие работы не жалуемся", - сказал он.

При этом, Песков отметил, что по его личному мнению, последние заявления Навального говорят о наличии у него признаков мании преследования. "Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права... В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также чётко установить определённые проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду: такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому", - сказал представитель Кремля.

По его словам, в настоящий момент "никто не может однозначно говорить о каком-то отравлении" Навального. "Мы не имеем возможности получить необходимую для разбирательства информацию. Мы не можем получить информацию от немецких коллег и из ОЗХО. В этой связи мы не можем однозначно говорить о каком-либо отравлении. Данных на этот счёт мы не имеем. Это очередной враждебный шаг в отношении России", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что ему нечего добавить к комментарию ФСБ, которая назвала запись звонка "провокацией" и "подделкой".

 



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