Самоубийства офицеров ФСО в Москве стали статистикой

Подполковник Александр Дохсанян, заместитель главы отдела Федеральной службы охраны (ФСО), покончил с собой в Москве. Об этом 22 декабря сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющимся данным, тело было найдено около одного из домов на улице Цандера накануне утром, 21 декабря. Следов борьбы обнаружено не было. Также была найдена предсмертная записка, где мужчина призвал никого не винить в его смерти и попросил прощения у родителей. Он также написал в ней о своем последнем желании — похоронить его рядом с некой Юлией.

Менее месяца назад другой сотрудник ФСО совершил самоубийство на территории московского Кремля. Михаил Захаров был работником подразделения, которое отвечает за личную охрану президента России Владимира Путина. Как отмечают коллеги, Михаил много перерабатывал.

17 ноября в Подмосковье бывший подполковник ФСО Петр Ефанов приревновал свою жену к другу, после чего убил того с помощью ножа. Супруга убийцы попыталась сбежать. Мужчина догнал ее возле сарая и зарезал. После этого экс-сотрудник ФСО попытался покончить с собой.

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Склонность к суициду является абсолютно дисквалифицирующим критерием при отборе на службу. Тем более в ФСО.

Как могло случиться, что сразу три офицера ФСО в течение месяца оказались самоубийцами?

Что за обстановка царит в спецслужбе, охраняющей самое дорогое, что у нас есть - президента РФ?

А если завтра кто-то из них решит выстрелить не в себя, а в охраняемое лицо?

В общем, серьезные вопросы...

А.Б.