Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Песков разоблачил Навального как маньяка

Опубликовано 22.12.2020 в разделе комментариев 2

путин выборы навальный кремль
Песков разоблачил Навального как маньяка

Некто Песков, высказывающийся вместо президента, когда тому недосуг, неохота или просто стесняется, выступил в роли судебного психиатра.

«Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права... В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также чётко установить определённые проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду: такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому», — дал Песков свою судебно-психиатрическую экспертизу.

Судя по его же словам ("ибо не имею на это права"), Песков понимал, что нарушает закон. 

Закон запрещает проводить судебно-психиатрическую экспертизу лицам без высшего медицинского образования и соответствующей квалификации. Наказание за это законом предусмотрено небольшое, года два-три...

Но если у них психиатрической экспертизой занимаются люди с образованием, связанным с углубленным изучениема турецкого языка, то в целом понятно, почему получаются такие результаты.

Самоубийства офицеров ФСО в Москве стали статистикой

В общем, когда весь мир видел кадры отравления Навального, говорить о "мании преследования" достаточно неуместно. Все-таки человек едва не умер, и явно причины тут были не психологического характера. 

Что до "мании величия", то именно усилиями Кремля, зачистившего политическое пространство страны почти до полной гладкости, и выяснилось, что кроме Навального с его расследованиями, на этом поле вообще ничего не растет. 

А.Б.



Рейтинг:   2.33,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
долтл написал 22.12.2020 16:07
Закон не запрещает выражать собственное суждение о достаточности уровня соответствующей экспертизы а отношении того или иного лица.
ну, раз не запрещено, - вызовите человеку пескову ветеринара
Ответить
забавно...
Sigmund F. написал 22.12.2020 15:59
Сначала Путин признает слежку за Навальным. а потом песков говорит, что у него мания преследования. Тут, как говориться... или трусы оденьте или крестик снимите
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Надо ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Латвии
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Л...
20.12.2020
О юбиляре замолвили слово
О юбиляре замолвили слово
18.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сотовая связь в 2021 году может подорожать на 10–15% (0)
Песков разоблачил Навального как маньяка (2)
Депутаты запретили разглашать сведения о частной жизни и имуществе силовиков (1)
Самоубийства офицеров ФСО в Москве стали статистикой (1)
Песков обнаружил у Навального признаки мании величия и преследования (2)
Деда Мороза оштрафовали на 10 тысяч за пикет в поддержку Нового года на Красной площади (1)
Министерство Лаврова назвало "неприемлемыми" санкции ЕС из-за ситуации с пранкером Навальным и его труселями (1)
Правительство России одобрило кредит Белоруссии на $1 млрд (0)
В Россию возвращаются вытрезвители (1)
Чего мне следует больше опасаться: государственного террора или государственного развала? (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Пусть хоть перебьют там в США друг дружку, лишь бы нам жить не мешали Дмитрий Родионов
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: ТрансКавказ-2020. Часть четвертая. Аксаут -Хадюк.
Михаил Делягин Михаил Делягин: Рыночные механизмы, способные ограничить произвол монополий и рост цен разрушены
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: МИД официально отрицает наличие трусов у Навального
Михаил Делягин Михаил Делягин: 2020: Последний год Старого Мира. С чем мы входим в 2021?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss