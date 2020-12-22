Песков разоблачил Навального как маньяка

Некто Песков, высказывающийся вместо президента, когда тому недосуг, неохота или просто стесняется, выступил в роли судебного психиатра.

«Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права... В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также чётко установить определённые проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду: такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому», — дал Песков свою судебно-психиатрическую экспертизу.

Судя по его же словам ("ибо не имею на это права"), Песков понимал, что нарушает закон.

Закон запрещает проводить судебно-психиатрическую экспертизу лицам без высшего медицинского образования и соответствующей квалификации. Наказание за это законом предусмотрено небольшое, года два-три...

Но если у них психиатрической экспертизой занимаются люди с образованием, связанным с углубленным изучениема турецкого языка, то в целом понятно, почему получаются такие результаты.

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В общем, когда весь мир видел кадры отравления Навального, говорить о "мании преследования" достаточно неуместно. Все-таки человек едва не умер, и явно причины тут были не психологического характера.

Что до "мании величия", то именно усилиями Кремля, зачистившего политическое пространство страны почти до полной гладкости, и выяснилось, что кроме Навального с его расследованиями, на этом поле вообще ничего не растет.

А.Б.