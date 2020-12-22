Депутаты запретили разглашать сведения о частной жизни и имуществе силовиков

Госдума одобрила поправки в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", запрещающие разглашать какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и даже некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных.

В отличие от действующей в настоящее время нормы, закон запрещает разглашать информацию о частной жизни и имуществе всех силовиков, а не только тех, кому угрожает опасность в связи со служебной деятельностью.

В пояснительной к законопроекту отмечается, что поводом для внесения таких изменений стали участившиеся случаи появления в Сети информации "о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями".