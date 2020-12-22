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Московский листок

Депутаты запретили разглашать сведения о частной жизни и имуществе силовиков

Опубликовано 22.12.2020 в разделе комментариев 1

Депутаты запретили разглашать сведения о частной жизни и имуществе силовиков

Госдума одобрила поправки в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", запрещающие разглашать какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и даже некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных.

В отличие от действующей в настоящее время нормы, закон запрещает разглашать информацию о частной жизни и имуществе всех силовиков, а не только тех, кому угрожает опасность в связи со служебной деятельностью.

В пояснительной к законопроекту отмечается, что поводом для внесения таких изменений стали участившиеся случаи появления в Сети информации "о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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А если он спит
с американской шпионкой? написал 22.12.2020 15:14
Ну, что ж, теперь подобная информация будет появляться форуме "Русская Америка".
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