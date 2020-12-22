Сотовая связь в 2021 году может подорожать на 10–15%

Стоимость мобильной связи и домашнего интернета в 2021 году увеличится на 10-15%, сообщает газета Известия со ссылкой на опрошенных экспертов. По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, это произойдет в первую очередь из-за падения курса рубля. Он отметил, что объемом потребления абонентами интернет-трафика ежегодно увеличивается на 50-60%, что требует от операторов наращивания емкости сетей. Оборудование для строительства сетей закупается за границей, и из-за обвала рубля оно обходится дороже.

Помимо этого, на ценах негативно сказывается необходимость исполнения требований "закона Яровой" и реализация проекта "Доступный интернет".

Как считает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин, в следующем году стоимость мобильных услуг вырастет на 15%. По его словам, при условии стабилизации курса национальной валюты, рост может составить 10-12%