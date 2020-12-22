Путин расширил гарантии своей неприкосновенности

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий неприкосновенности экс-президента РФ и членов его семьи. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, "не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру". Статус неприкосновенности также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, переписку и багаж.

Иными словами, после отставки президент сможет нарушать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях без риска подвергнуться преследованию. В прежней редакции закона, бывшего президента нельзя привлечь к ответственности "за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента".

Кроме того, законом усложняется процедура лишения неприкосновенности экс-главы государства. Теперь лишить бывшего национального лидера неприкосновенности сможет Совфед и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене "или совершении иного тяжкого преступления". Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности должны принять две трети от общего числа парламентариев обеих палат по инициативе не менее одной трети парламентариев.

Ранее закон позволяет лишить бывшего президента неприкосновенности после того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело "по факту совершения им тяжкого преступления".

Отмечается, что закон направлен на развитие поправок к Конституции РФ, принятых после общероссийского голосования. В новой версии Конституции, в 92 и 93 статьях, уже прописаны соответствующие изменения.