Коронавирус - что не так с вакцинами

Все вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанные к настоящему времени в мире, следует считать «сырыми», поскольку для них не изучены долгосрочные последствия. А регистрация первой российской вакцины в августе 2020 г., которая была объявлена «первой в мире», на 100% была пропагандистским спектаклем, поскольку она прошла все положенные испытания только к декабрю. Поскольку последствия массового применения «сырых» вакцин могут быть более массовыми и более серьезными, чем последствия самой коронавирусной инфекции, массовую вакцинацию следует считать нецелесообразной до выявления последствий применения этих вакцин.

О вакцинах против коронавируса вообще

Все вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанные к настоящему времени в разных странах мира, следует считать «сырыми», поскольку для них не изучены долгосрочные последствия.

Да, используя стандартные подходы, можно разработать вакцину за 3-4 месяца. Обычно любой разработчик вакцины (как и любого лекарственного средства) разрабатывает ее в нескольких вариантах, чтобы потом выбрать оптимальный.

Можно провести положенные испытания, доклинические исследования + 3 фазы клинических исследований, за 6-8 месяцев, если проводить их в ускоренном порядке (что и было сделано во всех странах). В результате получится около 1 года, и поскольку разработка вакцин против коронавируса во всем мире была начата в январе-феврале 2020 г., к декабрю они прошли все испытания, были одобрены/зарегистрированы и выпущены в гражданский оборот для массового применения, начало которого мы сейчас наблюдаем.

При проведении доклинических и клинических исследований оценивают три основных характеристики: безопасность («не навреди»), эффективность и стабильность при выбранных условиях хранения.

Не сомневаюсь в квалификации разработчиков вакцин и уверен, что вакцины прошли все положенные испытания, после чего были одобрены/зарегистрированы. При этом были установлены возможные побочные реакции непосредственно при введении вакцины и в ближайшее время после этого, и о них предупреждают вакцинируемых. Однако могут появляться редкие побочные реакции, не выявленные при клинических исследованиях.

Кроме того, существуют долгосрочные последствия, на определение которых надо минимум 2-3 года. Они особенно важны и непредсказуемы для биологических препаратов, не имеющих строго определенного состава и отличающихся от серии к серии даже для одного производителя. Вакцины, естественно, относятся к биологическим препаратам.

Самым вероятным из долгосрочных последствий для вакцин является недостаточная степень иммунитета или краткосрочный иммунитет (т.е. недостаточная эффективность). Но возможны и другие последствия, касающиеся безопасности. Специалисты могут много рассказать о последствиях при определенных хронических заболеваниях, о действии на отдельные органы, включая репродуктивные, о тератогенном, мутагенном, канцерогенном действии и так далее. Поэтому обычно клинические исследования новых препаратов проводят в течение нескольких лет, а не нескольких месяцев, чтобы оценить и долгосрочные последствия.

Также следует учитывать проблемы, которые могут возникать при переносе технологии производства от первоначального разработчика к производителям, что, опять-таки, особенно важно для биологических препаратов.

Поэтому общепринятая практика для новых препаратов, особенно биологических, состоит в том, чтобы вначале применять их в относительно небольших размерах и вести наблюдение за появлением различных побочных реакций (т.е. за безопасностью) и за эффективностью препарата. Это называется фармаконадзор, который вообще применяется для любых препаратов, не только новых, но особенно важен для новых препаратов.

По результатам такого наблюдения обновляют информацию о побочных реакциях и эффективности, в серьезных случаях приостанавливают и иногда вообще прекращают выпуск и продажу препарата.

Все вышесказанное относится ко всем вакцинам против коронавируса, разработанных в любых странах мира.

Так что все, кого сейчас в любых странах вакцинируют любыми вакцинами против коронавируса SARS-CoV-2, выступают в роли подопытных кроликов. Пусть они следят за своим здоровьем, поскольку, те, кто осуществляют вакцинацию, не всегда смогут проследить за ними.

О первой российской вакцине, которая была объявлена «первой в мире»

Отдельно про очень громко объявленную на самом высоком уровне регистрацию первой российской вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 в августе 2020 г. Эта вакцина была объявлена «первой в мире зарегистрированной вакциной».

По имеющейся в открытом доступе информации на самом деле в тот момент она еще не прошла 2-3 фазы клинических исследований, т.е. прошла только доклинические исследования и 1 фазу клинических (при которой в основном оценивают безопасность препарата). А клинические исследования 2-3 фазы, как было написано в Интернете, проводили после регистрации.

Вообще это нарушение установленного порядка регистрации, за которое надо снимать с должности и отдавать под суд. Но не руководителей организации-разработчика вакцины или регистрирующих органов, которые прекрасно знают этот порядок и сами на это никогда бы не пошли, а тех, кто дал соответствующее указание. Полагаю, что этих людей надо искать в администрации президента (где вряд ли есть чиновники, разбирающиеся в данном вопросе).

Следовательно, регистрация первой российской вакцины в августе 2020 г., которая была объявлена «первой в мире», на 100% была пропагандистским спектаклем.

При этом вплоть до декабря эту вакцину выпускали в относительно небольших количествах, фактически только для 2-3 фазы клинических исследований, чтобы в действительности соблюсти установленный порядок и провести положенные испытания. Впрочем, выпускать вакцину в больших количествах просто не было возможности.

Порядок регистрации препаратов во всем мире более-менее одинаковый. Специалисты во всем мире все поняли, пожали плечами и продолжили свою работу. К счастью, никто из правителей других стран не захотел последовать примеру российского правителя.

В итоге к декабрю 2020 г. первая российская вакцина, практически одновременно со многими другими вакцинами в разных странах, прошла все положенные испытания и фактически была выпущена в гражданский оборот для массового применения.

И, естественно, к этой и другим российским вакцинами относится все, что сказано в предыдущем разделе о «сырых» вакцинах.

Про вакцинацию

Инфекцию COVID-19 по показателям заболеваемости и смертности нельзя считать серьезной и опасной. В настоящее время (22.12.2020, день написания этой заметки) общее число заболевших в мире почти за год составило 1,0% от населения Земли, относительная смертность составляет 2,2% от общего числа заболевших (по данным сайта Worldometer Coronavirus), и эта относительная смертность постепенно уменьшается. Это обычные показатели сезонной «жесткой» острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

При этом последствия массового применения «сырых» вакцин могут быть более массовыми и более серьезными, чем последствия самой коронавирусной инфекции. В связи с этим массовую вакцинацию следует считать нецелесообразной до выявления последствий применения этих вакцин.

Сознательно или неосознанно, большинство людей в мире понимают это и сопротивляются вакцинации. По данным опросов, около 70% населения России и других стран не хотят вакцинироваться от коронавируса SARS-CoV-2.

Что касается «ковид-паникеров», то пусть они вакцинируются для прекращения своей паники. Их можно назвать подопытными кроликами, но можно назвать и испытателями новых вакцин.

При этом следует отметить, что перед вакцинацией вакцинируемые должны провести анализ на антитела против коронавируса SARS-CoV-2, даже если они не болели COVID-19, поскольку на одного заболевшего приходится, по разным оценкам, от 20 до 50 бессимптомных вирусоносителей, у которых тоже вырабатываются антитела. Если антитела есть – значит, есть иммунитет, и проводить вакцинацию совершенно ни к чему.

Но я категорически против навязывания «сырых» вакцин всем подряд или отдельным категориям граждан. В этом нет необходимости, это нарушает принцип «не навреди» и наши гражданские права.

Заключение

«Кому выгодно?» Во всех странах крупные фармацевтические компании – производители вакцин получат огромные прибыли, перед которыми прибыли производителей масок будут выглядеть жалкими грошами.

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