Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин опять первый среди себя

Опубликовано 23.12.2020 в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Путин опять первый среди себя

По данным исследования ВЦИОМ, жители России считают политиком уходящего 2020 года президента страны Владимира Путина. Опрос проводился в декабре среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, политиком года главу государства назвали 38% респондентов. 

В первую пятерку также вошли председатель правительства РФ Михаил Мишустин (17%), глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (15%), министр иностранных дел России Сергей Лавров (9%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%).

***

Понимаете, когда в стране есть всего один политик, находящийся вне конкуренции, назвать его имя не так уж сложно, даже без предварительной подготовки.

Именно такое положени дел подтверждают следующие три фамилии в рейтинге: Мишустин, Шойгу, Лавров. В силу того, что ни один их них не является публичным политиком, никогда никуда не избирался, не состоит ни в каких партиях (это им прямо запрещено по должности) и вообще, строго говоря, политикой не занимаются. Это высшие государственные чиновники, которых назначает Путин и снимает Путин. С таким же успехом можно называть "политиками" его правую и левую руки.

Не случайно ведь в средние века на Руси существовали полк правой руки, полк левой руки, и возглавляли их, как правило, статусные военные чиновники тогдашней администрации - бояре. Имевшие также свой рейтинг - места в Боярской думе, был даже такой термин - местничество. За неимением другой политики, существовала такая - с несменяемым государем наверху. А те, кто претендовал на престол, назывались "самозванцами" - вроде нынешних самовыдвиженцев, только с большим риском попадания не на трон, а на кол.

Навальный в такой системе, разумеется, "самозванец", реинкарнация Гришки Отрепьева. И его в рейтинге нет и быть не может.

Зато есть Жириновский, вроде бы публичный политик - в его публичности и сомнений нет, но вот уже 26 лет он занимает одну и ту же нишу, ни вверх, ни вниз. Видимо, это подчеркивает неизменную стабильность российской "политики". Иногда это место занимает Зюганов, столь же стабильный, тогда Жириновский в рейтинге следующий.

Такой стабильности может позавидовать даже какое-нибудь королевство или эмират. Где десятилетиями в политике вообще ничего не происходит.

А на самом деле?

Давайте посмотрим наш опрос.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Латвии
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Л...
20.12.2020
Никонов о смерти Ельцина в 1996 году
Никонов о смерти Ельцина в 1996 году
23.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Никонов о смерти Ельцина в 1996 году (0)
Демонтаж (1)
Лехины труселя (2)
Коронавирус - что не так с вакцинами (0)
Путин опять первый среди себя (0)
И все позабыли про юбилей плана ГОЭЛРО (0)
Путин расширил гарантии своей неприкосновенности (10)
Сотовая связь в 2021 году может подорожать на 10-15% (3)
Песков разоблачил Навального как маньяка (6)
Депутаты запретили разглашать сведения о частной жизни и имуществе силовиков (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: прощание с мифом. Большая игра ХХ века.
Михаил Делягин Михаил Делягин: Другие мы: как новые технологии преобразуют человека и человечество
Михаил Делягин Михаил Делягин: На Россию опустилась самая длинная ночь в году: наслаждаемся
Михаил Делягин Михаил Делягин: ОБНОВЛЕНО! Как не дать себя убить оптимизаторам.
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Мы Русский Донбасс! Шахтерский край надеется, что Москва это услышала
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss