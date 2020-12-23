Путин опять первый среди себя

По данным исследования ВЦИОМ, жители России считают политиком уходящего 2020 года президента страны Владимира Путина. Опрос проводился в декабре среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, политиком года главу государства назвали 38% респондентов.

В первую пятерку также вошли председатель правительства РФ Михаил Мишустин (17%), глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (15%), министр иностранных дел России Сергей Лавров (9%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%).

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Понимаете, когда в стране есть всего один политик, находящийся вне конкуренции, назвать его имя не так уж сложно, даже без предварительной подготовки.

Именно такое положени дел подтверждают следующие три фамилии в рейтинге: Мишустин, Шойгу, Лавров. В силу того, что ни один их них не является публичным политиком, никогда никуда не избирался, не состоит ни в каких партиях (это им прямо запрещено по должности) и вообще, строго говоря, политикой не занимаются. Это высшие государственные чиновники, которых назначает Путин и снимает Путин. С таким же успехом можно называть "политиками" его правую и левую руки.

Не случайно ведь в средние века на Руси существовали полк правой руки, полк левой руки, и возглавляли их, как правило, статусные военные чиновники тогдашней администрации - бояре. Имевшие также свой рейтинг - места в Боярской думе, был даже такой термин - местничество. За неимением другой политики, существовала такая - с несменяемым государем наверху. А те, кто претендовал на престол, назывались "самозванцами" - вроде нынешних самовыдвиженцев, только с большим риском попадания не на трон, а на кол.

Навальный в такой системе, разумеется, "самозванец", реинкарнация Гришки Отрепьева. И его в рейтинге нет и быть не может.

Зато есть Жириновский, вроде бы публичный политик - в его публичности и сомнений нет, но вот уже 26 лет он занимает одну и ту же нишу, ни вверх, ни вниз. Видимо, это подчеркивает неизменную стабильность российской "политики". Иногда это место занимает Зюганов, столь же стабильный, тогда Жириновский в рейтинге следующий.

Такой стабильности может позавидовать даже какое-нибудь королевство или эмират. Где десятилетиями в политике вообще ничего не происходит.

А на самом деле?

Давайте посмотрим наш опрос.

А.Б.