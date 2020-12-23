Лехины труселя

Скорей, скорей. Чо толкаетесь, не стойте же столбом, он уже отходит. Вагон с жареными новостями. Может, ещё успею, вскочу? Слышали про трусы Навального, смотрели? Ай, да чего спрашиваю. Конечно, смотрели, пол страны уже просмотрело. Вот как так? Который день маюсь, не знаю, про что накатать, а тут такая тема мимо рта проплывает. Лёхины труселя!

Спокойно, Николай, успокойся. Вот так. Буду ли смотреть ролик? Может и посмотрю, потом, как-нибудь. Сейчас не до ролика. Сейчас главное - его обсосать, пока другие не обсосали. Как всё дивно смешалось - смотрины В.В. Пу, трусы Навального, боевитый яд Новичок, доблестные разведчики.

Россиянец, может, ты прост, как и я, может глуп? Может, мы с тобой - два сапога пара? Я знаком с Лёхой посредством телека. Мне он нравится. С Димона я вообще оборжался, два раза смотрел. Про уточку и виноград. Про просьбу держаться. Жалко, что его ушли с телеэкрана, было весело. Россиянец, когда же до тебя дойдёт - мы с тобой придурки. Живут же люди, мы лишь живём их жизнью.

Путин и Лёха. Лёха и Путин. Два дуэлянта, кто кого. Раньше было по честному. Шпаги, секунданты. Сегодня - трусы. Мне нравится Путин. На прессухе он прямо сказал: хотели бы убить - убили. Железный довод. Лёха ведь жив, какие вопросы? Лёха - кандидат в президенты, чего там, будущий президент. Не Путин тебе конкурент, за спину посмотри. Шнур дышит в затылок. На путинских посиделках он сделал серьёзную заяву, считай, начал президентскую гонку. Словно огромными гвоздями он воткнул в Россию два вопроса: дать ли прибежище другу Трампу и впустить ли русский мат?

Мне нравится Шнур. Его бы помыть, приодеть. Отучить от мата. Хотя, о чём это я? Мат - его суть и избирательная платформа. Нет мата - нет Шнура. Хотя, может и проскочит. Россия материлась и матерится. Она, как женщина, её прелести прикрыты трусами. Придёт Шнур, Россия сбросит трусы. Баба будет без трусов. Хотя, может и это проскочит. Носит ли Шнур трусы? В свете последних событий это важно. Летает ли Шнур в самолётах? Впрочем, чего гадать, в своё время нам всё покажут по телевизору.

Денег в стране до хрена. В стране ни хрена нет денег. Две противолежащих заявы легко объяснимы. Ты жрёшь макарошки и пялишься в телевизор. У тебя ни хрена. Пропагандон Соловьёв пялится на тебя, у него до хрена. Обидно не только то, что у него до хрена. Обидно, что не заслуженно. Ты, работодатель пропагандона, куда смотришь? Не охмуряет он меня, не тянет, сдох бобик. Не охмуряюсь я, другого давай.

Налоговым бреднем собирает Кремль денежку с россиян. Потом раздаёт. Собирает и раздаёт. Раздаёт и собирает. Напоминает курицу и яйцо - что раньше? На макарошки денег не хватает. Хватает денег на самолёт. На многие самолёты, которые катают Лёху по глобусу. Самолёты забиты Лёхой и разведчиками, прикидывающимися пассажирами. Все при делах. Когда Лёха засыпает, начинается работа с его трусами. Кропотливо и старательно они обрабатываются смертельным ядом, чтобы было незаметно. Цвет яда подгоняют под расцветку трусов, запах - под запах Лёхиной задницы. Ювелирная и жутко секретная работа. Архивы должны были вскрыть через полвека, но человек слаб. Позвонили человеку - человек сразу сломался. Ему самому было невтерпёж - знать этакое и не выложить первому позвонившему?

Конференция президента, трусы Навального... Артёмка воще без трусов. Сначала страна офигела. Как отнестись? Рождённые в СССР помнят бережное отношение Советской власти к каждому отдельному сперматозоиду, будущему рабочему и колхознице. Каждый был на счету. Будучи впрыснут в чрево матери, пройдя соответствующую обработку, рождался очередной строитель коммунизма.

Артём весь помёт намотал на кулак. Ай-яй-яй. Мне нравится Дзюба. Здоровый, крепкий парнишка. Какая футбольная команда могла получиться из пацанчиков. Чемпионами мира стали, нефиг делать. Как-бы смотрелись одиннадцать артёмок, приложивших руку к пустой голове. Первыми отошли светские львицы, взяли футбольера под крыло. Надо же молодцу и отдохнуть, не всё же рыть бутцей поле. Подключилась медицина, объяснив, что теребление члена не только приятно, но весьма полезно. Ряд болезней просто кукожатся от этого действа. Медицину можно понять - увеличение народного поголовья не стоит на повестке дня, нынешее куда бы пристроить.

Национальные проекты - пустое, чертовщина. Хлеба и зрелищ - единственный национальный проект. Зрелища здорово перевешивают. Денег действительно до хрена. Что не вывезли за бугор, кидают на зрелища. Телек захлёбывается от свежей выпечки, сериалы прут, как на нерест. Болтают: Навальный - проект запада. Чушь. Лёха свой, буржуинский. Обидно, понимашь. Кремль кормим, депутатство кормим, церкву кормим, зюгановцев, жириновцев кормим. А Лёху, стал быть, дядя кормит? Фиг вам. Ну, не Народ же кормить?