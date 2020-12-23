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Московский листок

Демонтаж

Опубликовано 23.12.2020 автором в разделе комментариев 1

путин выборы навальный кремль
Демонтаж

Сейчас мы присутствуем при достаточно интересном и столь же общественно опасном процессе, как демонтаж государства. Причем демонтируют его не инопланетяне какие-то и не коварные враги, а оно само - по глупости, лености и преступной своей внутренней сущности.

Никто не взрывает наши ядерные боеголовки, не приводит в негодность самолеты и не поджигает офисы важных государственных учреждений.

Уничтожается магия власти, самая основа такого явления, как власть, когда тысяча здоровенных молодых мужиков с оружием безропотно подчиняются орущему на них на плацу толстяку с многочисленными звездами на погонах. А когда магия, суггестия, внушение заканчивается, то нет, его никто пальцем даже не трогает - просто расходятся, глядя с удивлением на матерящегося толстячка.

Мы это проходили в 1991-м году, когда вдруг всевластная КПСС просто растворилась за три дня, аннигилировалась. Еще ходили какие-то люди в пиджаках, но никому до них не было никакого дела. В недоступные прежде здания можно было зайти просто так и выйти, не понимая, где побывал - здания и кабинеты оставались, а власть куда-то испарилась...

Удивительно, что ее потом удалось как-то собрать обратно. Наверно, также удивлялись году в 1917-18-м пережившие две подряд революции бывшие подданные 300-летней империи Романовых. Куда все подевалось? Как образовалось обратно?

Но нынешняя Росфедерация стоит на основании, куда более зыбком, чем романовская империя или СССР, да и мощи у нынешнего государства поменьше. Куда, на самом деле годны эти генералы армии, никакими армиями не командовавшие, да и взводами тоже, а то и вовсе в войсках не служившие? Чего стоят эти руководители спецслужб... да чего они стоят, только что показал Навальный. Труха. Пустая оболочка. 

Этого, на самом деле, никому не хочется, чтоб государство исчезло, оставив неожиданно осиротевших граждан один на один с их собственными пороками. С полной свободой, но без какой-либо осознанной необходимости.

И это не Навальный сделал такое с Росфедерацией. Навальный только, как тот ребенок из сказки Андерсена, сказал, что король голый. Или одетый, но целиком в краденое. И все его придворные в краденом. А потом добавил - они еще и убивают...

И все, магия кончилась, как будто мы раньше, до того, как Навальный нам это сказал, не знали, что крадут и убивают. Но у него получилось убедительно, доказательно получилось.

Даже те, кто относится сегодня к безусловным охранителям режима, в шоке, и хотят что-то поделать.

Вот, публикую пост Сергея Маркова из ФБ, чтоб было понятно, как каждому соображающему что к чему человеку, независимо от его политической позиции, становится страшно от той бездны, куда мы сегодня не просто заглянули, а пялимся в которую, не отрываясь.

*** 

Дело Навального и ФСБ.

По прежнему зияющая черная дыра на том месте, где должна быть версия российских властей - что все таки случилось с Навальным в Томске - Омске? Здоровый молодой мужик чуть не умер. Почему? Нужен ответ на этот вопрос. Его отсутствие деморализует сторонников власти. Нужна внятная логичная версия случившегося. Почему версии нет, я понимаю, - это ведомственная неразбериха. Кто-то из ведомств, кто занимается СМИ, не хочет вторгаться в чужую компетенцию и говорить о фактах, которые они не знают точно. Кто-то, кто знает секретную часть, не хочет говорить, потому что есть секретные ограничения. Кто-то, возможно, уходит от темы, потому что наделали каких-то ошибок и хотят чтобы эти ошибки не были опубличены, и они не стали крайними при разборе полетов. И есть и конкуренция между ведомствами, а где-то и недостаток коммуникации. То есть бардак есть везде. А высшее руководство не хочет опускаться до составления версий и до межведомственных совещаний на эту тему. И есть элемент дискуссии с руководством других стран.

Но все равно, дело Навального дискредитирует российские власти очень существенно именно потому, что в ответ на прямые обвинения в попытке убийства оппозиционного политика и прямые обвинения в чудовищном уровне непрофессионализма, - прямого ответа нет.

Утверждается, что Навальный это агент влияния враждебных разведок и те фальсифицируют данные.

Да мы все это знаем уже давно! Но это не достаточный ответ. Скажите, что там реально произошло в Томске и Омске. Версию произошедшего и ответы на обвинения ждут не враги. Это ждут друзья. Дать такую версию гражданам России необходимо. Затягивание несет политические издержки.

***

Как деликатно - "политические издержки"... Оно несет ужас и катастрофу. Но ответственные товарищи этого не понимают, они полагают, что можно править обществом, и при этом не особенно беспокоиться о том, что общество думает об этом правлении.

У власти в России нет друзей. Есть только свои и чужие. Своих мало - несколько десятков, может сотен. Чужие - все остальные. Когда мы пишем дежурную фразу, что "в России нет политики", то должны понимать под этим, что власть в России держится не на каком-то общественном слое, не на классе, не на сословии даже, а на интересах очень узкой группы лиц. И эта узкая группа управляет всем в стране. И если ее вдруг перестанут слушать, то власть аннигилируется моментально, как не бывало.

Власть в стране держится на вот этом бедумном почитании старших по рангу или званию, которая заставила оперативника ФСБ по телефону выдать Навальному все, что тот хотел узнать.

Но как только он, наученный горьким опытом, перестанет слушаться "старших" - нет, не взбунтуется, даже не возмутится, а просто перестанет бездумно исполнять указания, все рухнет. Как только офицер согласно уставу перестанет исполнять преступный приказ, то всё. Конец.

И никто не сможет даже приблизительно сказать, когда это рухнувшееся государственное здание соберется вновь. И соберется ли вообще. Потому что это здание собрано не на тех основаниях, чтобы жить. И сможет ли оно жить по-нормальному, никто не знает. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Дондер шиш написал 23.12.2020 00:13
До 17го власть держалась на нагайках, даже песня была:"нагаечка нагайка, тобою лишь одной романовская шайка царит в земле родной", потом, власть держалась на маузерах товарищей в кожаных куртках (процент колаборантов в ссср был максимальным по сравнению с любой другой страной антигитлеровской коалиции), сейчас власть стоит на водометах, дубинках, но, стоит не прочно, приходится подключать все новые и новые средства, а то ж будет минск, дамаск и новое время, новые люди..
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