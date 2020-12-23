Пикеты в защиту Александра Черепанова. Или ботаническая власть

22 декабря в Москве прошли пикеты в защиту коммуниста, главного редактора газеты «Трудовая Тюмень», Александра Киприяновича Черепанова, которому объявили войну власти Тюмени. Коммунисты Москвы — РКРП, ОКП, Рабочий Компас, Трудовая Россия вышли к представительству Тюменской области в защиту Александра Киприяновича:

- Руки прочь от А.К. Черепанова!

- Нет полицейскому произволу!

Сначала власти Тюмени решили просто отменить проведение в городе 7 ноября, совсем ненужного для них праздника. Мэр города Руслан Кухарук так старался не допустить коммунистического мероприятия, что трижды давал отказ организаторам, ссылаясь на соратницу-пандемию (иначе как объяснить, что 4 ноября проводить городские мероприятия было можно, 7-го — уже нельзя).

7 ноября коммунисты Тюменской организации РКРП-КПСС вышли на демонстрацию — администрацию уведомили, ковидные меры соблюли. Тем не менее, практически сразу начались задержания — демонстрантов, как преступников, кого разогнали, кого задержали, Черепанова в полицейском автобусе бросили на пол, не давали подняться. Недавно выписанному из больницы Александру Киприяновичу, стало плохо с сердцем, но в оказании медицинской помощи ему было отказано. Более 7 часов Александра Черепанова с супругой и Сергея Целых не выпускали из полиции, оформляя на них административные статьи — 20.2 (нарушение правил проведения митинга) и 19.3 (неповиновение требованиям сотрудников полиции).

Через неделю, 13 ноября, вместо извинений, на Черепанова было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ — якобы за избиение замначальника полиции Волковицкого (видимо, Волковицкий был избит 70-летним редактором газеты, лежащим с больным сердцем на полу автозака).

Учитывая абсурдность ситуации, власти сделали новый шаг в соответствующей тональности — следователь А.С. Шафигулина отказалась предоставить Черепанову материалы следствия, а сам Черепанов уже полтора месяца находится под угрозой пятилетнего заключения по сфальсифицированному делу.

Из декабрьского интервью Черепанова «Новой газете»:

«Полицейские насильно затащили меня в Газель и положили на пол. Я лежал на спине 20 минут, так как они меня удерживали. Я начал кричать, что мне плохо, просил вызвать скорую помощь, тогда они втроем начали меня переворачивать на живот...»

«Судебно-медицинскую экспертизу полицейского проводил Алтынов Михаил Юрьевич, сын арестованного за взятки экс-генерала областного МВД Юрия Алтынова. Он установил наличие у потерпевшего Волковицкого кровоподтека на левом веке. Но я не бил его, они меня втроем переворачивали. Экспертиза сфальсифицирована, её проводило связанное с полицией лицо, это коррупция».

Из 19 свидетелей, желающих дать показания в защиту Черепанова, следователь позволила допросить по делу только двоих.

Кроме как сведением счетов с уважаемым в городе коммунистом, гл.редактором газеты «Трудовая Тюмень», защитником трудящихся, назвать такое положение дел вряд ли и возможно.

Тюменские власти в Москве, судя по всему, не отстают от местных тюменских коллег. На просьбу к ним участников пикета — принять обращение, дали через охранника ответ, что сейчас — ковид, обращения не принимаются, только по почте. Другие сотрудники выглядывали в окошки, предварительно выключив свет, и, по-видимому, пытаясь защитить себя таким образом от ковидной опасности, которая явилась к ним в виде бумажного обращения. Охранника, стало быть, им было не жаль — ему разрешили для дачи ответа даже выйти за дверь представительства. Из более высоких чинов выйти не отважился никто. Неужели так и работают месяцами, не покидая рабочих стен, и боясь выйти на пандемийную улицу?

Видимо, выращенные в лучших ботанических теплицах чиновничьих школ — они боязненно воспринимают людей из народа — пенсионеры их, видите ли, избивают в состоянии сердечного приступа, а московский народный сброд норовит передавать ковидные бумаги, да ещё и под окнами кричит:

- Руки прочь от Черепанова!

Бедная, бедная ботаническая власть. Только штрафами, только уголовным преследованием и можно ей спасаться от народа. Вот, например, тюменский коммунист РКРП-КПСС Михаил Савелков уже осуждён 9 декабря на 60 часов обязательных работ. Штрафами в Тюмени осыпали и так уже многих - и пенсионеров, и безработных, кому по 10, 15 тысяч, кому-то штрафы выписаны неоднократно. И это только в Тюмени. Что-то ещё придумают?

Из обращения московских коммунистов:

Мы, участники акции, требуем:

- Прекратить уголовное преследование в отношении А.К.Черепанова и административное преследование в отношении других товарищей, задержанных 7 ноября.

- Привлечь мэра г. Тюмени Р. Н. Кухарука; сотрудников полиции, незаконно задержавших участников демонстрации 7 ноября; и сотрудников следственных органов, участвующих в фабрикации уголовного дела в отношении А.К.Черепанова, к уголовной ответственности по статье 149 УК РФ (воспрепятствование проведению публичного мероприятия, осуществлённое должностным лицом с использованием своего служебного положения, с применением силы или угрозы её применения)

- Предпринять меры по недопущению подобных актов полицейского беспредела в дальнейшем.