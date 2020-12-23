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Московский листок

Как мы поздравили Отца Народов

Опубликовано 23.12.2020 автором в разделе комментариев 0

сталин война
Как мы поздравили Отца Народов

Обычно мы приходим к мoгиле Сталина у Кремлевскoй стены, когда самoгo бюста вождя уже не виднo   -  завалили цветами пo самые усы.   Мы -  OКП, Трудoвая Рoссия, РoтФрoнт  -  oбычнo всегда прихoдим пoследними, к шести часам вечера, кoгда статуя Oтца нарoдoв уже из-пoд цветoв и не виднеется.

Но в этот раз из-за  проклятой пандемии и тут всё пошло наперекосяк, заявок от организаций было много, но в два часа дня доступ к некрополю уже закрывали, поэтому всех заявившихся пускали небольшими порциями в очень сжатые сроки, за пару часов все успели пройти  (спасибо, кстати, комендатуре Кремля, которая позаботилась о том, чтобы все желающие смогли попасть в некрополь). Так получилось, что в этот раз мы были как раз первыми посетителями.

Накануне события  Никита Джигурда сказал, что пойдет с нами.  Сталинист с уже немалым стажем, по дороге к Кремлю написал стихи о Сталине, и неожиданно для себя получил слово на митинге, хотя и не  просил об этом.  И праздник,  и виновник торжества, надеюсь, принадлежат всему народу, а не приватизированы никем;).

Митинг открывал лидер ОКП Владимир Иванович Лакеев, выступали  представитель РотФронта, Константин Жуков из Роскомсоюза.  Джигурда  выступил хорошо, людям понравилось. Прочитал стихотворение-экспромт и  призвал к объединению «всех советских людей». Признался на ушко коменданту Кремля в том, что никогда внимательно не осматривал Кремлёвскую. стену, и комендатура устроила народному артисту персональную экскурсию по некрополю.

Я, как oбычнo, пoлoжила цветы Свердлoву, Дзержинскoму, Гагарину, Фрунзе, Брежневу и  Андрoпoву.   После нас шли другие партии и организации   -  Коммунисты России, КПРФ, Сталинизатор, и даже вездесущие китайские делегаты, которые незнамо как  преодолели карантин и задержались в Москве на полгода).

Пресса выдавала о событии в основном дурацкие однотипные сообщения, но всех и, главное, самое себя,   превзошёл "Московский комсомолец":))  В МК от удивления при виде Джигурды охуели настолько, что в одном абзаце  https://www.mk.ru/video/2020/12/21/dzhigurda-spel-odu-sssr-na-mogile-stalina.html?fbclid=IwAR2wB2b7IUz9t0bYivPauWCGDUNlkGigfBw_kn3lx4I7m84sKDr1PigrpFk   ухитрились сделать 5 ошибок:)))))   -  "в разных эпостасях", "комунистов",   "сталинских террор", "репресии", «Никиы». Пьяные гастарбайтеры у них, что ли, тексты набирают?



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