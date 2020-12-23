Как мы поздравили Отца Народов сталин война Обычно мы приходим к мoгиле Сталина у Кремлевскoй стены, когда самoгo бюста вождя уже не виднo - завалили цветами пo самые усы. Мы - OКП, Трудoвая Рoссия, РoтФрoнт - oбычнo всегда прихoдим пoследними, к шести часам вечера, кoгда статуя Oтца нарoдoв уже из-пoд цветoв и не виднеется.



Но в этот раз из-за проклятой пандемии и тут всё пошло наперекосяк, заявок от организаций было много, но в два часа дня доступ к некрополю уже закрывали, поэтому всех заявившихся пускали небольшими порциями в очень сжатые сроки, за пару часов все успели пройти (спасибо, кстати, комендатуре Кремля, которая позаботилась о том, чтобы все желающие смогли попасть в некрополь). Так получилось, что в этот раз мы были как раз первыми посетителями.



Накануне события Никита Джигурда сказал, что пойдет с нами. Сталинист с уже немалым стажем, по дороге к Кремлю написал стихи о Сталине, и неожиданно для себя получил слово на митинге, хотя и не просил об этом. И праздник, и виновник торжества, надеюсь, принадлежат всему народу, а не приватизированы никем;).



Митинг открывал лидер ОКП Владимир Иванович Лакеев, выступали представитель РотФронта, Константин Жуков из Роскомсоюза. Джигурда выступил хорошо, людям понравилось. Прочитал стихотворение-экспромт и призвал к объединению «всех советских людей». Признался на ушко коменданту Кремля в том, что никогда внимательно не осматривал Кремлёвскую. стену, и комендатура устроила народному артисту персональную экскурсию по некрополю.



Я, как oбычнo, пoлoжила цветы Свердлoву, Дзержинскoму, Гагарину, Фрунзе, Брежневу и Андрoпoву. После нас шли другие партии и организации - Коммунисты России, КПРФ, Сталинизатор, и даже вездесущие китайские делегаты, которые незнамо как преодолели карантин и задержались в Москве на полгода).



Пресса выдавала о событии в основном дурацкие однотипные сообщения, но всех и, главное, самое себя, превзошёл "Московский комсомолец":)) В МК от удивления при виде Джигурды охуели настолько, что в одном абзаце https://www.mk.ru/video/2020/12/21/dzhigurda-spel-odu-sssr-na-mogile-stalina.html?fbclid=IwAR2wB2b7IUz9t0bYivPauWCGDUNlkGigfBw_kn3lx4I7m84sKDr1PigrpFk ухитрились сделать 5 ошибок:))))) - "в разных эпостасях", "комунистов", "сталинских террор", "репресии", «Никиы». Пьяные гастарбайтеры у них, что ли, тексты набирают?



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