Домашний деспот застрелил трех полицейских во Франции

Вскоре после полуночи в коммуне Амбер в департаменте Пюи-де-Дом два жандарма были предупреждены об акте насилия со стороны 48-летнего мужчины в отношении собственной жены. Когда те попытались приблизиться к его дому, он открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.

Один из жандармов был тяжело ранен в бедро и госпитализирован, второй скончался на месте.

Вскоре туда прибыло усиление. Тогда психапат поджег свой дом и снова открыл огонь. Еще двое жандармов скончались.

В настоящее время на месте происшествия находятся по меньшей мере семь служащих антитеррористического подразделения жандармерии, спецназ, а также пожарные.

По информации BFMTV, преступник хорошо известен сотрудникам правоохранительных органов из-за ряда других случаев домашнего насилия.