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Московский листок

Не многовато ли самоубийств среди "силовиков"?

Опубликовано 23.12.2020 в разделе комментариев 0

убийство террор
Не многовато ли самоубийств среди "силовиков"?

Сотрудник полиции в Алтайском крае совершил самоубийство в отделении МВД, сообщает ТАСС.

21 декабря в МО МВД России "Рубцовский" было найдено тело сотрудника полиции, который подозревался в совершении служебного подлога. 

Не много ли самоубийств среди сотруджников силовых структур?

Самоубийства офицеров ФСО в Москве стали статистикой

Из комментариев к материалу выше: "В МВД идет просто девятый вал самоубийств. Причем в статистике и сержанты, и полковники. Кто стреляется, кто вешается - это на любителя. Уже было несколько обзоров по самоубийствам и приказов по их профилактике. И анкетирование было, и еще ***** знает чего. У кадровиков уже и отчетность имеется по профилактике суицидов. Сколько проведено бесед, сколько посетили сотрудников и т.д. А то, что происходит в ФСО - это семечки. Хотя там тоже не все просто. По слухам от хороших знакомых, и во ФСИН тоже много такого, и в Росгвардии".



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