Бывший глава Роскомнадзора Жаров заявил, что "абсолютно удовлетворен" разблокировкой Telegram

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров, прославившийся борьбой с Telegram и потративший на его блокировку сотни миллионов бюджетных рублей заявил, что "абсолютно удовлетворен" решением об отмене блокировки мессенджера.

"Результат отличный, сервис легален, и у государства к Telegram нет претензий. Но путь к этому результату был долгий, где у каждого были свои роли. Я считаю, что Роскомнадзор свою роль в этом процессе сыграл", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".

Напомним, Telegram заблокировали в России 16 апреля 2018 года решением Таганского районного суда Москвы. За год до этого ФСБ заявила, что теракт в метрополитене Петербурга готовился через Telegram. Силовики попросили мессенджер предоставить ключи шифрования (это условие оговорено в законе Яровой), которые позволили бы получить доступ к переписке пользователей, но руководство Telegram отказалось. В Telegram сочли требование ФСБ противоречащим Конституции и назвали технически неисполнимым, поскольку ключи шифрования хранятся на устройствах пользователей, а серверы мессенджера их не получают.

Попытки Роскомнадзора наказать сервис приводили к веерным блокировкам, которые нанесли ущерб миллионам других сайтов. В реестр запрещенных адресов попали 17,5 миллионов адресов, однако отключить доступ к мессенджеру так и не удалось. Блокировка повлияла и на работу Google, Viber, Twitter, Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники", Yahoo, YouTube и других сервисов.

В июне текущего года Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой снял ограничительные меры в отношении Telegram в России. Как объяснили в ведомстве, регулятор «позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

Незадолго до этого депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о прекращении блокировки Telegram в России. В пояснительной записке они указывали на то, что россияне продолжают свободно пользоваться мессенджером, несмотря на блокировку. А те, у кого возникали проблемы с подключением к сервису, использовали бесплатные средства для обхода блокировок. Депутаты подчеркивали, что продолжение блокировки наносило ущерб не мессенджеру, а престижу государственной власти.