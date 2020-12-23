Ряды думских единороссов могут пополнить Пугачева, Валерия и футболист Акинфеев

"Единая Россия" планирует выдвинуть в качестве депутатов на выборы в Госдуму известных артистов и спортсменов, среди которых – телеведущий Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, футболист Игорь Акинфеев, актер и режиссер Иван Охлобыстин. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к партии и московской мэрии.

Речь идет о выдвижении кандидатов по одномандатным округам в проблемном для ЕР столичном регионе. По словам собеседников издания, в этот раз "Единая Россия" не планирует скрывать свой бренд, как это было на последних выборах в Мосгордуму.

В качестве других возможных кандидатов власти также рассматривают экс-главу столичного департамента культуры Сергея Капкова, телеведущего Анатолия Вассермана, актёра Ивана Охлобыстина и сыровара Олега Сироту.

Ожидается, что итоговый список кандидатов должны сформировать к концу января - началу февраля.

Представители Акинфеева и Пугачёвой на вопросы журналистов по поводу их возможного участия в выборах не ответили, с Охлобыстиным изданию связаться не удалось, Капков от комментариев отказался.

Муж и продюсер Валерии Иосиф Пригожин сообщил изданию, что слышит о возможном участии певицы в выборах впервые. "В выборах Валерия пока участвовать не собирается. У неё есть музыкальная карьера", - пояснил он.

Единственный, кто подтвердил журналистам, что ему поступило предложение выдвинуться в Госдуму - телеведущий Анатолий Вассерман. По его словам, он сообщил об этом руководству РЕН ТВ, где он ведет еженедельную передачу, и ждет реакции.