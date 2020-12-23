В Москве найден мёртвым бывший главный редактор сайта "Единой России"

На севере Москвы обнаружен труп 36-летнего публициста Михаила Бударагина, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Труп Бударагина найден у жилого дома на ул. Беломорская. По предварительным данным, в ночь на 23 декабря он покончил с собой", - рассказал собеседник агентства.

По данным "Комсомольской правды", тело Бударагина обнаружил в ночь на вторник случайный прохожий недалеко от дома где проживала мать журналиста. По данным издания, незадолго до смерти Михаил записал своей жене несколько тревожных голосовых сообщений.

"Скончавшийся Михаил Бударагин сообщил жене, что смог сбежать от бандитов, которые его преследуют и сейчас прячется в подъезде своей матери. Журналист рассказал супруге о серьезных долгах, которые получил из-за ставок на спорт и о том, что знает, как разом решить все проблемы, намекая на самоубийство. Встревоженная женщина позвонила матери Михаила и попросила ее посмотреть мужчину в подъезде, но было уже поздно - в тот момент он свел счеты с жизнью", - рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Причиной самоубийства журналиста могли стать "многочисленные долги", пишет "Московский комсомолец". Издание утверждает, что мужчина пристрастился к спортивному тотализатору, в связи с чем неоднократно брал кредиты, в том числе в микрофинансовых конторах.

Согласно данным из открытых источников, Бударагин работал на портале "Актуальные комментарии", а также является обозревателем газеты "Культура". До 2007 года он был главным редактором сайта "Единой России". У него остались жена и сын.