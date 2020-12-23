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Московский листок

Молодость в России продлили до 35 лет

Опубликовано 23.12.2020 в разделе комментариев 0

Молодость в России продлили до 35 лет

В среду, 23 декабря, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о молодежной политике, который предполагает повышение возраста российской молодежи до 35 лет. Сейчас молодыми считаются люди от 14 до 30 лет. Таким образом, численность молодежи в РФ должна увеличиться более чем на 12 млн человек и превысить 41 млн.

Кроме того, закон на федеральном уровне определяет такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие.

Разработчики законопроекта отмечают, что такие нововведения позволят большему числу граждан воспользоваться мерами государственной поддержки.

Отмечается, что основные направления реализации молодежной политики будут включать в себя "воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций", поддержку молодых семей, инвалидов и молодых людей в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем, предоставление социальных услуг. Отдельное внимание будет уделено поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве, поддержке талантливых молодых людей, в том числе ученых, образованию молодежи и организации досуга, отдыха, оздоровления и занятий спортом.

 



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