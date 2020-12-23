Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Госдума запретила распространять личные данные россиян без их согласия

Опубликовано 23.12.2020 в разделе комментариев 0

Госдума запретила распространять личные данные россиян без их согласия

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, запрещающий использование общедоступных персональных данных без получения согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления. Об этом говорится на сайте Государственной думы.

После вступления закона, инициатором которого стал депутат-единоросс Антон Горелкин, в силу каждый сайт будет обязан спрашивать пользователей, какие данные о них можно опубликовывать и передавать третьим лицам. Невыполнение этого требования повлечет штраф за нарушение обработки персональных данных.

В соответствии с документом согласие субъекта персональных данных является "исключительным правовым основанием" для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные.

При этом, будет запрещено получение согласия на обработку данных "автоматом" "по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных". Отмечается, что владелец данных сможет в любой момент отозвать свое согласие, после чего оператор обязан приостановить выдачу сведений. Помимо этого, вводится право установить запрет на обработку общедоступных сведений неограниченным кругом лиц.

После вступления закона в силу любой гражданин сможет обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его личные сведения из общего доступа без каких-либо дополнительных условий.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Латвии
Air Baltic, коронавирус и профсоюзное движение в Л...
20.12.2020
Никонов о смерти Ельцина в 1996 году
Никонов о смерти Ельцина в 1996 году
23.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Депутаты разрешили Путину оставаться президентом до 2036 года (0)
Госдума запретила распространять личные данные россиян без их согласия (0)
Молодость в России продлили до 35 лет (0)
В Москве найден мёртвым бывший главный редактор сайта "Единой России" (0)
Ряды думских единороссов могут пополнить Пугачева, Валерия и футболист Акинфеев (1)
Бывший глава Роскомнадзора Жаров заявил, что "абсолютно удовлетворен" разблокировкой Telegram (0)
Не многовато ли самоубийств среди "силовиков"? (3)
Домашний деспот застрелил трех полицейских во Франции (0)
Как мы поздравили Отца Народов (3)
Поддержка СССР компартий и международного рабочего движения (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Антимонопольной службе надо предоставить самые широкие права
Михаил Делягин Михаил Делягин: Система накопительных пенсий будет упразднена до 2023 года. Очередной удар по пенсиям?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Нефть на бирже сильно упала из-за того, что в Англии нашли новый штамм коронавируса
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Пугачиха в Думе
Михаил Делягин Михаил Делягин: О судьбе России после либеральных реформ 1990-х годов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss