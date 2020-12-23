Госдума запретила распространять личные данные россиян без их согласия

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, запрещающий использование общедоступных персональных данных без получения согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления. Об этом говорится на сайте Государственной думы.

После вступления закона, инициатором которого стал депутат-единоросс Антон Горелкин, в силу каждый сайт будет обязан спрашивать пользователей, какие данные о них можно опубликовывать и передавать третьим лицам. Невыполнение этого требования повлечет штраф за нарушение обработки персональных данных.

В соответствии с документом согласие субъекта персональных данных является "исключительным правовым основанием" для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные.

При этом, будет запрещено получение согласия на обработку данных "автоматом" "по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных". Отмечается, что владелец данных сможет в любой момент отозвать свое согласие, после чего оператор обязан приостановить выдачу сведений. Помимо этого, вводится право установить запрет на обработку общедоступных сведений неограниченным кругом лиц.

После вступления закона в силу любой гражданин сможет обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его личные сведения из общего доступа без каких-либо дополнительных условий.