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Депутаты разрешили Путину оставаться президентом до 2036 года

Опубликовано 23.12.2020 в разделе комментариев 0

Депутаты разрешили Путину оставаться президентом до 2036 года

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, позволяющий действующему президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства, сообщает "Интерфакс".

Согласно законопроекту, президентом РФ не может быть избран гражданин, ранее занимавший эту должность в течение двух сроков. В то же время к Владимиру Путину новые нормы применяются без учета числа сроков, которые он занимал до вступления в силу поправок в Конституцию РФ.

Также законопроект уточняет общие требования к кандидату в президенты. Согласно документу, президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Напомним, документ на рассмотрение Госдумы внесли в ноябре сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы от "Единой России" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.

Законопроект был подготовлен для приведения российского законодательства о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции. В новой редакции Конституции эти положения уже есть.

 



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