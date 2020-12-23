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Московский листок

Госдума ужесточила правила проведения митингов

Опубликовано 23.12.2020 в разделе комментариев 0

Госдума ужесточила правила проведения митингов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении сразу два законопроекта, ужесточающих требования к организации митингов и других публичных мероприятий. Инициативу единороссов поддержали 302 депутата, против голосовал 91.

В частности, новые нормы запрещают проводить митинги вблизи зданий, занимаемых экстренными службами, усложняют процесс согласования акций, а также запрещают журналистам, освещающим митинг, принимать в них "непосредственное участие". Также представителям СМИ на митингах запрещается скрывать свое лицо, в том числе использовать маски и иные средства затрудняющие установления личности. Кроме того, журналисты будут обязаны на акциях использовать "отличительный знак", вид и описание которого установят в МВД.

Закон также указывает, что публичным мероприятием теперь может быть признано любое "одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики".

Кроме того, отдельным законом вводится жесткий запрет на прямое или косвенное иностранное финансирование публичных массовых акций. Все денежные средства на организацию и проведение публичного мероприятия должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет в российском банке. Использование для этих целей иных банковских счетов, а также прием наличных денежных средств не допускаются.

 



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