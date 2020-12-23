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Московский листок

Самыми позитивными событиями года для россиян стала отставка Медведева и Чубайса

Опубликовано 23.12.2020 в разделе комментариев 0

Самыми позитивными событиями года для россиян стала отставка Медведева и Чубайса

Самыми позитивными политическими событиями уходящего года россияне назвали увольнение экс-премьера Дмитрия Медведева и экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса, сообщает "Левада-центр". "Более половины россиян (59%) положительно восприняли уход Медведева. Этот перевес характерен для всех социально-демографических групп, а также для населённых пунктов всех размеров", - говорится в исследовании. Отмечается, что у 47% опрошенных отставка Медведева вызвала "целиком положительные" эмоции.

Сравнительно единодушно россияне восприняли и отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано". 54% опрошенных посчитали это положительным изменением, из них 46% - "целиком положительным".

Самым противоречивым событием оказалось принятие конституционной поправки Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина. 32% россиян оценили это событие крайне отрицательно, а 35% — целиком положительно.

Хуже всего к "обнулению" президентских сроков отнеслась молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (40%) и граждане в возрасте 25−29 лет (38%). Иной точки зрения придерживаются в основном граждане старше 55 лет (47%), пенсионеры (49%), домохозяйки (44%), безработные (34%), жители села (44%) и городов с населением меньше 100 тысяч человек (36%), граждане без высшего образования (около 40%).

Более трети россиян (36%) положительно отнеслись к акциям протеста хабаровчан в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. 29% опрошенных заявили, что они вызвали у них "целиком положительные" эмоции. В то же время половина россиян отрицательно отнеслись к протестам в соседней Белоруссии. Позитивно протесты восприняли только 23% опрошенных.

 



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