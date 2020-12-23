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Московский листок

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Опубликовано 23.12.2020 в разделе комментариев 0

Тверской суд Москвы признал муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину виновной по "дадинской" статье о неоднократных нарушениях при проведении публичных акций, приговорив ее к двум годам условно.

"Судом установлено, что Галямина Юлия Геннадиевна своими действиями совершила неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий", - заявил судья Анатолий Беляков, зачитывая приговор.

По его словам, "мероприятия, которые организовывала и в которых принимала участие Галямина" создавали "реальную угрозу безопасности граждан". При этом он сослался на показания нескольких десятков полицейских из патрульных подразделений, которые в разное время в течение 2019–2020 годов задерживали Галямину, а также на письмо из Роспотребнадзора о количестве зараженных коронавирусом в Москве в день акции 15 июля.

В приговоре судья также отметил, что ранее Галямина не привлекалась к уголовной ответственности, и счел смягчающими обстоятельствами ее возраст, состояние здоровья и наличие двоих детей. "Суд не считает, что исправление возможно только в изоляции", - отметил судья.

Ранее гособвинение затребовало для Галяминой три года колонии. По мнению прокуратуры, исправление подсудимой невозможно без назначения ей наказания в виде реального лишения свободы. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Сама Галямина в суде свою вину не признала, заявив о политическом характере преследования.

К зданию суда поддержать женщину пришли сотни людей. За прекращение дела Галяминой поставили свои подписи более 150 тысяч россиян.

Напомним, уголовное дело в отношении муниципального депутата было возбуждено в конце июля этого года. По версии правоохранителей, в июле 2020 года Галямина разместила в социальных сетях " сообщения с призывом выйти на несогласованную акцию против поправок к Конституции в Москве. До этого она трижды привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции в течение предыдущих шести месяцев.

 



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