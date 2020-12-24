Политический прогноз - 2021: всё худшее - впереди

Уходящий високосный год без излишних понуканий подводит свои итоги. Что мы видим? Истерически-суетливую деятельность Госдумы по принятию совершенно ошалелых, диких, омерзительных репрессивных законопроектов, многие из которых имеют к праву не большее отношение, чем топор в руке палача. Надменно-нахальное молчание или бездоказательное "отрицалово" органов правопорядка на шокирующие обвинения в преступлениях с использованием служебного положения, включая подготовку заказного убийства оппозиционного политика. Нудную и безмерно тоскливую пресс-конференцию главы государства, на которой ни один журналист не осмелился спросить его о результатах знаменитого "плана Путина - 2020", хотя это было единственное, чем следовало поинтересоваться. Возврат правительства к регулированию цен и разговорам о продуктовых карточках на фоне тотального обнищания и безработицы. Психические девиации значительной части граждан, обострённые пандемией, масками, штрафами, ощущением униженности и полного бесправия перед лицом бюрократического произвола. И что же нам ждать в дальнейшем?

Очевидно, что власть окончательно утратила репутацию и беспокоиться о собственном имидже больше никогда не будет. Её перекошенная в конвульсиях, озлобленная, звероподобная физиономия для внутреннего потребления и "морда кирпичом" на внешней арене - отныне и навсегда. К очередной комедии выборов в парламент без дискуссий все реальные противники должны быть разгромлены. Масштабы вранья, и без того чудовищные, станут феерическими, ликвидируя остатки самостоятельных мозговых извилин избирателей. Под любое не спущенное сверху шевеление станет подводиться база для преследований: одинокие вопли в поле приравняют к несогласованным массовым митингам, правду объявят клеветой, будут нещадно лупить дубинками, штрафовать и сажать за неуважение к "индивидуально неопределённым группам лиц", кого уважать действительно не за что. "Единая Россия" полезет напролом, создавая видимость политической борьбы, хотя к моменту голосования большая часть конкурентов и независимых наблюдателей будет выведена из строя уголовными преследованиями, навешиванием ярлыков иностранных агентов, проволочками избирательного законодательства, разного рода провокациями. Рухнет последнее минимальное доверие к выборам, что не является поводом для беспокойства властей, осознающих всю декоративность этого института в существующей системе.

Очень вероятно, что Путин оставит свой пост. Совсем не случайно спешно прорабатывались законы о беспрецедентных гарантиях, пожизненном сенаторстве бывших президентов, Госсовете. Он слишком устал от чрезмерного внимания к своей персоне, на которую замыкается любая проблема в стране. Дают о себе знать возраст и психические перегрузки, наступает эмоциональное выгорание - его видно невооружённым глазом. Но сбросить на чьи-то плечи основной груз текущих забот вовсе не означает ухода из политики. Здесь пригодится опыт, например, Назарбаева, сохранившего за собой официальный титул "лидера нации". Путин оставит в своих руках рычаги, определяющие стратегию по ключевым вопросам, то есть вопросам безопасности, сохранения собственности, влияния и преумножения состояний своего ближайшего окружения.

В верхах никто уже не скрывает, что главная и исключительная цель всей их деятельности в том, чтобы удержаться. Любыми средствами. Потому что они сами лучше других знают, что все транслируемые телевидением достижения - пшик. В багаже лишь разграбленное советское наследие, разорённая провинция, провальные нацпроекты, невиданное социальное расслоение, средневековое мракобесие, отупелые от манипулирования и пропаганды массы, зачищенное политическое поле. Для миллионов людей эта власть - десятилетия беспросветности и безнадеги, торжество хамства и лицемерия, национальный позор. Каждый высокопоставленный чиновник и депутат-кнопкодав ясно осознают свою судьбу в случае смены политического курса. Это не только потеря нахапанных активов, незаслуженных званий и наград за выдуманные заслуги, высоких доходов за имитацию работы или откровенное безделье. Это также неминуемое возмездие за участие в разложении страны, издевательствах над людьми, за доведение общества до состояния невменяемой агрессивности. Для них это вопрос жизни и смерти, в свои кресла они вгрызлись зубами.

Экономику ждёт дальнейшая деградация. Разорятся тысячи фирм и индивидуальных предпринимателей. Режим воспринимает такой процесс в качестве блага, так как освобождаются ниши для новых монополий, владельцами которых должны стать подрастающие дети и внуки чиновников. Чем меньше финансово независимых граждан, тем проще управлять. Показателен пример бюджетников - своеобразного войска оловянных солдатиков, послушно исполняющих любые приказы, строем марширующих на акции поддержки, организуемые начальством. Олигархи и акционеры монополий продолжат богатеть, подкупать обслугу, поражать мир мотовством и роскошью. После запрета на публикацию сведений о силовиках и иных цензурных нововведений коррупционеры наконец-то вздохнут спокойно и с утроенной силой продолжат наживать свои миллиарды. Все прочие будут сражаться за кусок хлеба. Активистов и неугодных будут вышвыривать за ворота, чтобы остальные молчали в тряпочку. Накопленных государством резервов достаточно, чтобы в случае возникновения эксцессов, массового активного недовольства кинуть в неспокойный очаг кость-другую. Хотя, конечно, по-прежнему предпочитать кормить будут обещаниями, пафосными речами о патриотизме и величии России.

Интернет-пользователей, предполагаю, ждёт год горьких разочарований. Многие находили отдушину в относительной свободе электронных СМИ, социальных сетей, видеохостингов. Теперь это время подошло к концу. Блокировки YouTube, Facebook, Twitter и т.п., аккаунтов в соцсетях станут обыденным делом. Грядёт вал процессов за посты и мемы. Внимание репрессивной "правоохранительной" системы ещё сильнее сосредоточится на мнениях, словах граждан, окончательно задвинув на задворки борьбу с процветающими мошенничеством и уличной преступностью.

Однако никаких крупных волнений не произойдёт. Возмущение народа несколько вырастет, но будет выражаться в приемлемых для власти формах - на кухнях. В России жители не сподобятся даже на мирные марши протеста, подобные тем, что устраивают с августа в Белоруссии. Однако к концу следующего года перелом в настроениях станет гораздо заметнее. Те, кто раньше отсюда бы просто "свалил", сейчас такой возможности не имеют - никто их нигде не ждёт. Повсюду в мире примерно такая же ситуация, что и в РФ, а в условиях пандемического кризиса приезжим тем более не рады. В частности, те 53% 18-24-летних, что по опросам социологов желали уехать из страны, вынуждены в ней остаться. Остаться и, значит, что-то предпринимать, чтобы выбраться из ловушки, в которой мы все оказались. Лёгким этот путь явно не назовёшь. Но на сегодня это единственная достойная дорога для жизни.