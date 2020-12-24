Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Воркуте забастовали рабочие мусороперерабатывающего завода

Опубликовано 24.12.2020 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
В Воркуте забастовали рабочие мусороперерабатывающего завода

Послушайте слова работяг. Воркутинский участок «Ухтажилфонда», а ныне «Регионального оператора севера» приступил к уничтожению собственной структурной основы — людей. Жители Воркуты, возможно, были не уведомлены о вопиющих фактах, происходящих в месте дислокации участка. Руководство «Регионального оператора Севера» отказывается от финансовых обязательств даже перед собственными сотрудниками.

В целом, денежные воронки Воркуты весьма активно всасывают в себя поборы с населения от деятельности КЭСК, Управляющих компаний (число их удвоилось, банкроты приступили к штамповке судебных приказов в адреса должников). Нам представляется, что случай с мусорным оператором будет исключительным, ибо забыв о своих людях, они провоцируют новые мусорные коллапсы, не только в Воркуте. 

На самом деле, простые работяги страдают не только в этой организации. Но только приняли решение заявить о своих требованиях и нет ни одного закона, который запрещает им это сделать.

Работа исключительно в рамках Трудового кодекса, с учётом выходных и праздничных дней. 

Поддерживаем ребят от первого до последнего слова, и не забываем — работать надо ради жизни, а не жить ради работы!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье
Юлия Галямина получила два года условно по "дадинс...
23.12.2020
Венесуэла: коммунистическая партия и удар по солидарности
Венесуэла: коммунистическая партия и удар по солид...
24.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
О том, что такое Родина и что такое измена Родине (0)
Венесуэла: коммунистическая партия и удар по солидарности (0)
Госдума приняла закон об отъёме квартир (0)
В Воркуте забастовали рабочие мусороперерабатывающего завода (0)
Политический прогноз - 2021: всё худшее - впереди (0)
Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье (0)
Самыми позитивными событиями года для россиян стала отставка Медведева и Чубайса (0)
Госдума ужесточила правила проведения митингов (1)
Депутаты разрешили Путину оставаться президентом до 2036 года (1)
Госдума запретила распространять личные данные россиян без их согласия (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Мне кажется, А.В. Харламенко прав
Дарья Митина Дарья Митина: Нас кто-то развлекает
Михаил Делягин Михаил Делягин: Кто в РФ становится главным революционным классом и почему Авен страшно обижен на правительство?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эксперт рассказал, как РФ может ответить на попытку Киева арестовать российские суда
Михаил Делягин Михаил Делягин: Государство должно принадлежать народу
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss