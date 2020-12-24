В Воркуте забастовали рабочие мусороперерабатывающего завода

Послушайте слова работяг. Воркутинский участок «Ухтажилфонда», а ныне «Регионального оператора севера» приступил к уничтожению собственной структурной основы — людей. Жители Воркуты, возможно, были не уведомлены о вопиющих фактах, происходящих в месте дислокации участка. Руководство «Регионального оператора Севера» отказывается от финансовых обязательств даже перед собственными сотрудниками.

В целом, денежные воронки Воркуты весьма активно всасывают в себя поборы с населения от деятельности КЭСК, Управляющих компаний (число их удвоилось, банкроты приступили к штамповке судебных приказов в адреса должников). Нам представляется, что случай с мусорным оператором будет исключительным, ибо забыв о своих людях, они провоцируют новые мусорные коллапсы, не только в Воркуте.

На самом деле, простые работяги страдают не только в этой организации. Но только приняли решение заявить о своих требованиях и нет ни одного закона, который запрещает им это сделать.

Работа исключительно в рамках Трудового кодекса, с учётом выходных и праздничных дней.

Поддерживаем ребят от первого до последнего слова, и не забываем — работать надо ради жизни, а не жить ради работы!