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Московский листок

Госдума приняла закон об отъёме квартир

Опубликовано 24.12.2020 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 0

суд закон
Госдума приняла закон об отъёме квартир

Государственная Дума ФС РФ окончательно приняла закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территории".

Страшный, считаю, закон об отъёме собственности - квартир.

В нём говорится:

"В случае принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки помещения в многоквартирных домах, включенных в границы такой территории, подлежат передаче в государственную или муниципальную собственность, либо, если это предусмотрено договором о комплексном развитии территории жилой застройки, в собственность лица, с которым заключен такой договор".

Самые гадости, как обычно, под Новый год. Чтоб не заметили. Люди праздником заняты.

Все хорошие слова испоганили - реформы, оптимизация, реновация. Придумали новое название для прикрытия экспроприации - "комплексное развитие территории".

Страна должна знать своих "героев", поэтому выкладываю итоги голосования фракций КПРФ и "Справедливая Россия". В КПРФ против двое - Арефьев и Смолин. "Единая Россия" и ЛДПР поддержали в полном составе, Хинштейн и Иванов воздержались.

Завтра закон одобрит Совет Федерации.

От редакции: Закон реально страшный, поскольку позволяет отчуждать единственную реальную собственность у масс граждан - их квартиры. Формулировка нормы закона просто фантастическая: муниципалитет рисует какой-то "комплексный план застройки" и на его основаниии отбирает ваше жилье в пользу какого-то кренделя, с которым заключил договор... Было ваше - стало наше!

Какие компенсации, какие реновации? Пинка под задницу - и пошел! 

Как можно вообще в здравом уме принимать такие законы?

Но вот Зюганов голосует за. И большая часть его фракции - "защитники народа", следом. "Справедливая Россия" в основном против, но какое это имеет значение при подавляющем большинстве партии власти? Да еще при поддержке ЛДПР. Совет Федерации, понятно, проштампует, Путин подпишет - и любой в России может стать бомжом одним росчерком пера.

Кажется, у власти в России стоят какие-то естествоиспытатели, постоянно проверяющие власть на прочность, а народ - на терпеливость. Повышение пенсионного возраста проглотили? Ну давайте их квартир лишим! Проглотят - примем закон о восстановлении крепостного права. А следом - о праве первой ночи...

А вы говорите Навального отравили и Галямину осудили. Так пока вы ушами хлопали, власть прошлась по карманам буквально каждому. "А так тебе и надо, не будь такой болван, и нечего тебе глазеть на ероплан".

И пальчики - вот они!

А.Б.



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