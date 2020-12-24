Венесуэла: коммунистическая партия и удар по солидарности

Как вы знаете, 6 декабря состоялись выборы в парламент Венесуэлы, на которых убедительную победу одержал Патриотический пояс Симона Боливара, ядром которого выступает правящая Единая Социалистическая Партия Венесуэлы.

К сожалению, в этот раз Коммунистическая Партия Венесуэлы, которая уже много лет является составной частью этой коалиции, заявила о выходе из Патриотического пояса Симона Боливара и сформировала собственный избирательный блок Новая Революционная Альтернатива, обвинив правящую партию чавистов в ущемлении их электоральных прав.

Результат неутешителен - коммунисты получили 2,7% голосов и провели одного депутата (раньше было двое). Изучив ситуацию, выскажу свою личную точку зрения (в данном случае не как секретарь ЦК ОКП по международным вопросам, а в личном качестве) - у меня позиция КПВ вызывает сожаление и кажется сектантской.

Политическая ситуация в Венесуэле очень сложная, и одной краской мазать нельзя, но мне кажется, что наиболее правильную оценку даёт один из лучших российских латиноамериканистов, один из руководителей Рабочего Университета Александр Владимирович Харламенко. Послушайте его внимательно, я лучше него всё равно не сформулирую.