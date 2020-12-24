О том, что такое Родина и что такое измена Родине

Олигарх Дерипаска призвал считать изменой Родине действия, провоцирующие введение санкций. Напомню, что в 2019 году господин Дерипаска передал контроль над принадлежащей ему алюминиевой промышленностью России американцам. Сделал он это вместе с правительством России, чтобы вывести компанию «Русал» из под санкций и, соответственно, продолжать получать дивиденды.

При этом Дерипаске пришлось сократить семейный портфель акций до менее контрольного. Но всё это изменой Родине не считается. Как не считается изменой Родине оформление собственности на российские предприятия через зарегистрированные на Западе фирмы, чем занимается весь крупный российский бизнес, включая бывшего зятя президента господина Шамалова, владевшего акциями «Сибура» через один из своих зарубежных офшоров.

Не считается изменой Родине выплата руководством «Норникеля» миллиардов долларов дивидендов акционерам (в значительной степени иностранцам), в то время как основные фонды компании изношены до такой степени, что резервуар с горючим просто сгнил и десятки тысяч тонн топлива вылились в реки, создав экологическую катастрофу. Очевидно, что не считается изменой Родине вывод из России миллиардов долларов. С открытых рынков и свободного движения капиталов живут все правящие патриотические семейства, включая семейства Патрушева и Бортникова. Капиталы этих семей глубоко связаны с международной финансовой системой, этих капиталов просто не было бы без этой системы.

Само собой, что коррупция и кумовство высших чиновников тоже не являются изменой Родине, потому что они – «новые дворяне», а значит, являются смыслом и олицетворением Родины. Они и есть Родина, пока есть российские дворяне, есть и Россия. Соответственно, измена дворянству, которое является олицетворением Родины и есть измена Родине.