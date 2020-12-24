Половина заключённых находятся там незаконно!

Вчера проверяли изолятор временного содержания (ИВС) №1 ГУ МВД Москвы на Петровке-38. Почти половина находящихся там - 19 человек - находятся там незаконно!

Половину заключённых составляют граждане, вывезенные из СИЗО с нарушением федерального закона «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых». Этот закон очень четко описывает, когда можно вывозить людей из СИЗО: если это "необходимо для выполнения следственных действий за пределами населённых пунктов, где находятся следственные изоляторы, из которых ежедневная доставка их невозможна". То есть, если человек сидит в Москве, а следственные действия необходимо провести в Подмосковье или, например, Владимирской области, то его можно вывезти в изолятор Подмосковья или Владимирской области. Но у нас следователи вывозят людей из Москвы в Москву! Такого закон не разрешает! Мы вчера специально не поленились и опросили ВСЕХ - ни одного из привезенных на "следственные действия" из СИЗО не вывозили за пределы Москвы, а к некоторым так вообще - даже следователь не приходил!

Как я уже писала, это нарушение закона происходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для удобства следователей: им лениво ехать в СИЗО, стоять там в очереди, ждать... То ли дело - пришел на Петровку и сразу получил доступ к обвиняемому.

Вам может показаться, что это несерьезное нарушение закона и вообще, не так сильно мешает обвиняемым, которых перемещают туда-сюда, будто они не люди, а коробка с грузом. Но это не так. Во-первых, условия содержания в изоляторах ХУЖЕ, чем в СИЗО. Во-вторых, в изоляторах нет полноценной мед. помощи, нет магазина. В-третьих, нарушается сложившийся быт обвиняемого (потому что после пребывания 10 дней в изоляторе он поедет на "карантин" в 7 СИЗО на 2 недели и только потом вернется в "свое" СИЗО, к своим вещам).

Это нарушение закона приводит и плохим последствиям: вчера один из обвиняемых, который был переведён в ИВС из СИЗО №5, рассказал нам, что после неудачной операции по удалению зуба у него возникло нагноение в пазухе и разошлись швы. Мы рекомендовали срочно вернуть этого гражданина в СИЗО либо госпитализировать, потому что в ИВС, в отличие от СИЗО, стоматологические кабинеты не предусмотрены и оказать ему медпомощь в изоляторе временного содержания невозможно.

Ещё один заключённый, также переведённый из СИЗО №2, уже два дня не получает терапии по ВИЧ — в СИЗО при переводе в ИВС не обеспечили его необходимым запасом лекарств, а медсанчасти в ИВС не предусмотрено нормативными актами, поэтому никто не может выписать ему лекарства. Учитывая, что после нахождения в ИВС арестантов не возвращают в свои СИЗО, а отправляют сначала на две недели на карантин по коронавирусу в СИЗО №7, перерыв в терапии по ВИЧ у этого заключённого составит почти месяц!

Еще один гражданин с тяжелым артритом (ноги почти не сгибаются) сообщил нам, что не может ходить по нужде на чашу Генуи, которая стоит в каждой камере изолятора на Петровке. Мы попросили руководство ИВС выводить человека в нормальный туалет.

Сами сотрудники ИВС не рады, что к ним привозят людей в нарушение закона. Но не принять их они не могут (законных оснований крайне мало).

Будем писать в прокуратуру и московский УФСИН.