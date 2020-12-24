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Московский листок

Телефонные мошенники украли у россиян за год 150 миллиардов рублей

Опубликовано 24.12.2020 в разделе комментариев 0

Телефонные мошенники украли у россиян за год 150 миллиардов рублей

С января по декабрь 2020 года телефонные и онлайн-мошенники похитили у жителей России около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд рублей приходится на псевдобанковских сотрудников, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты BrandMonitor.

46,5 млрд рублей было "заработано" на фиктивных медицинских услугах, еще 18,6 млрд принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

Разговоры с фиктивными медработниками оказались самыми дорогостоящими: в среднем заработок на этой форме составил более 50 тыс. руб. с человека. Псевдобанковские сотрудники получали около 27 тыс. руб. за один раз с карт обманутых собеседников или около 15 тыс. руб. через банкоматы.

Только в первом полугодии этого года Банк России заблокировал больше 9,7 тысячи мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года.

Аналитики отмечают, что суммы заработков мошенников можно назвать "космическими" даже по сравнению объемом чистой прибыли, которую такие крупные банки как ВТБ планирует заработать по итогам 2020 года — 70–75 млрд руб.

 



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