Разделят ли граждане судьбу балаклавских котов?

А вот и город Балаклава, довольно старинный, если бухту брать, то она еще в "Одиссее" упоминается, а судя по итальянской крепости на горе, в средние века тут была уже вполне развитая жизнь, не хуже, чем в каком-нибудь натуральном итальянском Салерно или Бари.

Правда, сейчас это не город, а как бы административный район Севастополя. А сам Севастополь тоже как бы не город, а целый субъект Федерации, и что набережная Назукина (самая дорогая недвижимость), что Инкерман, что Мекензиевы горы, поросшие лесом - с правовой и административной точки зрения все едино. Это важно.

Так вот, предложенная на видео и на картинках реконструкция Балаклавы - это, как видим, создание совершенно нового города на старом месте. Даже ландшафт меняется - нет там, к примеру, таких широченных набережных, да и Балаклавская бухта совсем не такой квадратной формы, как строящаяся "марина".

Вообще очень красиво, конечно. Даже хорошо видимый на проекте забор, отгораживающий яхтенные причалы от гуляющей публики, ибо нечего там делать кому попало.

В общем-то и более-менее понятный план прилагается.

Смущает только одно - а что будет с прежним городом и населяющими его гражданами Великой России? Чтоб не быть голословным, сейчас это вот так выглядит.

Выглядит, конечно, неказисто, но сейчас там люди живут, коты там разные, которым тоже, после реконструкции рыбку в бухте уже не половить. Ну и рыбакам балаклавским (помните "Неуловимых мстителей") тоже уже к воде - никак.

Естественно, в соцсетях идет оживленнейшая дискуссия, люди не хотят переселяться в горные поселки и вообще никуда не хотят переселяться, людям глубоко наплевать на яхтенные причалы и сами яхты миллионеров и миллиардеров, да и вся прочая сверхшикарная инфраструктура им без надобности, поскольку явно не по карману. Все прекрасно понимают, что прежнего населения там не будет.

Но, что любопытно, на официальном сайте правительства Севастополя обсуждение не идет вообще! Обсуждение начато аж 25 ноября, прием предложений и замечаний закончился 17 декабря, а сами слушания закрываются завтра.

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Предложения и замечания отсутствуют.

Интересно, правда?

Ну и "вишенка на торте" - принятый вчера Госдумой "закон о выселениях".

Госдума приняла закон об отъёме квартир

Если следовать букве этого закона, то правительству даже не нужно париться с тем, куда выселить "лишних" граждан. Тут уже не горные деревни и поселки, тут уже перспектива просто нафиг, как котов!

Или я что-то неправильно понял, и все не так, а гораздо лучше? Ну так поясните убогому, в чем неправ?

Если кто-то недопонял - это официальный журналистский запрос правительству Севастополя и Администрации президента РФ.

Баранов Анатолий, главный редактор ФОРУМа.мск, член Союза журналистов Москвы, членский билет №02446