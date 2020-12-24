Еда в России продолжает дорожать ударными темпами

В России ускорился рост цен на некоторые продукты питания, несмотря на заверения правительства об их стабилизации. Согласно данным Росстата, за неделю, с 15 по 21 декабря, на 3,2% подорожали яйца, на 10% - огурцы и на 6,4% - помидоры. В среднем цены на плодоовощную продукцию увеличились за неделю на 2,9%.

По сравнению с прошлым годом рост еще более значительный. Так, яйца стоят на 12,6% дороже, чем в декабре 2019 года. Огурцы за этот период выросли в цене на 24,7%, помидоры — на 12,8%.

Картофель за минувшую неделю прибавил в цене на 2,3%, репчатый лук - 1,4%, морковь - 1,8%, яблоки - 1,1%, пшеничная мука и хлебобулочные изделия – 0.2%. Кроме того, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 0,3%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - также на 0,3%.